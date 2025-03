Công ty quản lý chuỗi 13.000 cửa hàng 7-Eleven tại Mỹ sắp IPO

Seven & i Holdings vừa quyết định tổ chức đợt chào bán công khai lần đầu cho SEI - công ty quản lý chuỗi 7-Eleven tại Mỹ sau năm 2026, theo Nikkei. Tập đoàn bán lẻ định vị IPO như một phần quan trọng của chiến lược đạt tăng trưởng tự chủ trong khi tìm cách chống lại lời chào mua từ Alimentation Couche-Tard - công ty hàng đầu về cửa hàng tiện lợi của Canada. Nếu thành công, nó sẽ minh chứng cho nỗ lực của các tập đoàn Nhật Bản trong việc bảo vệ một thương hiệu nổi tiếng khỏi rơi vào tay nước ngoài.

Seven & i sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán một phần cổ phiếu để đầu tư vào tăng trưởng. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu trao cho ban quản lý của SEI sự linh hoạt và tự do để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Seven & i đang cân nhắc mua lại cổ phiếu với số lượng lớn. Đợt chào bán dự kiến sẽ huy động được hơn 1 nghìn tỷ yên (6,7 tỷ USD), song vẫn còn phải phụ thuộc vào điều kiện kinh doanh trong đợt IPO.

Màn IPO hứa hẹn mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi tại Mỹ, một trong hai trụ cột của đối tác Nhật Bản. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới Stephen Hayes Dacus, Seven & i đặt mục tiêu biến thị trường Mỹ trở thành bàn đạp để mở rộng đế chế ra toàn cầu.

SEI là công ty con do Seven & i sở hữu hoàn toàn, hiện có trụ sở chính tại Dallas, Texas. Công ty này điều hành khoảng 13.000 cửa hàng tiện lợi tại Mỹ, nhiều hơn Alimentation Couche-Tard hơn 5.000 cửa hàng. Tiền thân của SEI là Southland Corporation, được Seven & i mua lại vào năm 1991.

SEI chiếm hơn 70% tổng doanh thu hoạt động của Seven & i. Công ty hiện đang phải vật lộn với tình trạng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong khi doanh số bán xăng giảm.

Một số chuyên gia kỳ vọng rằng lĩnh vực cửa hàng tiện lợi của Mỹ sẽ chứng minh được khả năng phục hồi. Xét theo tiềm năng, hoạt động kinh doanh của SEI có thể được định giá lên tới 5 nghìn tỷ yên.

Ngày nay, Seven & I có hơn 21.000 cửa hàng 7-Eleven tại Nhật Bản; hoạt động tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Mỹ, Seven & I đã và đang tìm cách tái tạo trải nghiệm cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, chẳng hạn như bán mì ramen.

Không giống các cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản, cửa hàng tiện lợi ở Bắc Mỹ chỉ bán đồ ăn nhẹ đóng gói, đồ uống, thậm chí là xăng. Đồ ăn nóng đôi khi chỉ là những chiếc xúc xích đơn giản.

Theo: Nikkei Asia