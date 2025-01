Công ty quản lý HIEUTHUHAI lên tiếng giữa ồn ào: "Chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật trong tất cả các hoạt động quảng bá"

Ngày 21/1, Nomad MGMT Vietnam - công ty quản lý của HIEUTHUHAI đã phát thông báo về việc khẳng định tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Doanh nghiệp và Nghệ sĩ trong vụ việc liên quan đến nhãn hiệu Celano.

Trong văn bản được phát đi, công ty quản lý của HIEUTHUHAI cho biết đã ghi nhận những thông tin chưa được phản ánh đúng sự thật về vụ tranh chấp pháp lý liên quan đến thương hiệu kem Celano. Để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cũng như nghệ sĩ, Nomad đã có văn bản chính thức thông tin về vụ việc.

Công ty quản lý của HIEUTHUHAI phát thông báo về những thông tin sai sự thật liên quan đến nam rapper

Trích văn bản được Nomad phát đi:

Ngày 20/1/2025, Công ty Cổ phần Nomad Management Vietnam ("Nomad") đã ghi nhận nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tranh chấp pháp lý giữa Công ty Cổ phần Kido ("KDC") và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido ("KDF"). Một số bài viết đã đề cập không đúng bản chất sự việc, đồng thời đưa tên các nghệ sĩ không liên quan đến tranh chấp, bao gồm nghệ sĩ HIEUTHUHAI, gây ra hiểu lầm và tranh cãi không đáng có. Những thông tin này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nomad cũng như các nghệ sĩ cộng tác. Để làm rõ sự việc, với cương vị là công ty quản lý nghệ sĩ HIEUTHUHAI, Nomad cung cấp các thông tin như sau: Nomad và nghệ sĩ HIEUTHUHAI luôn tuân thủ pháp luật trong tất cả các hoạt động quảng bá nói chung và nhãn hiệu Celano nói riêng. Nomad là đơn vị cung cấp dịch vụ KOL, thực hiện chiến dịch quảng cáo cho nhãn hiệu Celano theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết với KDF. Toàn bộ các hoạt động quảng bá của nghệ sĩ HIEUTHUHAI trong chiến dịch đều được thực hiện đúng quy định pháp luật, minh bạch và chuyên nghiệp theo đúng hợp đồng đã ký kết. Nomad và nghệ sĩ HIEUTHUHAI không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm sử dụng trái phép nhãn hiệu Celano. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, KDF đã khẳng định và đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với nhãn hiệu Celano. KDF tuyên bố rằng sản phẩm và nhãn hiệu của mình đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời cam kết giải quyết mọi khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ. KDF cũng đảm bảo miễn trừ mọi trách nhiệm liên đới cho các đối tác, bao gồm Nomad và nghệ sĩ HIEUTHUHAI, trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá này. Nomad kiến nghị các cơ quan truyền thông và các bên liên quan đưa tin một cách khách quan, chính xác, tránh gây ảnh hướng tiêu cực đến uy tin của Nomad và các nghệ sĩ cộng tác. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo vệ tuyệt đối uy tín của doanh nghiệp và các nghệ sĩ trước những thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin về tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu Celano giữa Công ty KDC và Công ty KDF. Nomad sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự thật và sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và nghệ sĩ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 20/1, sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (MCK: KDC) đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (Kido Foods, KDF) và Công ty Cổ phần Dat Viet Media, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định.

Theo đó, cấm KIDO Food sử dụng (quảng cáo, quảng bá, giới thiệu,...) nhãn hiệu Celano và buộc Công ty Cổ phần Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu này trong chương trình "Anh Trai Say Hi” và chương trình "2 Ngày 1 Đêm", trên trang Facebook mang tên "Anh Trai Say Hi Vie Chanel" và "2 Ngày 1 Đêm Vietnam", trên tài khoản Tiktok có tên VieOn và 2ngay1demVietnam.

Khi có quyết định từ Toà án về vụ việc liên quan đến thương hiệu kem Celano, trên các diễn đàn cũng đã rầm rộ chia sẻ lại và HIEUTHUHAI là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất.

HIEUTHUHAI là một trong những cái tên sáng giá trong làng rap Việt hiện nay. Không chỉ nổi bật với tài năng âm nhạc, anh còn trở thành gương mặt giải trí quen thuộc nhờ tham gia các gameshow đình đám.

HIEUTHUHAI lần đầu tiên gây chú ý với khán giả đại chúng qua chương trình King of Rap 2020. Với phong cách trình diễn tự tin, lyrics chỉn chu và chất giọng trầm ấm đặc trưng, anh nhanh chóng ghi dấu ấn như một "nam thần" của làng rap Việt.

Nhờ tham gia chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI thật sự bùng nổ về độ phủ sóng. Khác với hình ảnh "bad boy" thường thấy trong các MV rap, HIEUTHUHAI trong 2 Ngày 1 Đêm lại rất đời thường, hài hước và có phần ngây ngô. Sự đối lập này giúp anh thu hút một lượng fan đông đảo, không chỉ là những khán giả yêu rap mà còn cả các gia đình, người lớn tuổi. Cách chơi duyên dáng, thông minh cùng khả năng "mảng miếng" hài hước đã giúp HIEUTHUHAI trở thành điểm nhấn của chương trình.

Năm 2024, HIEUTHUHAI tham gia Anh Trai Say Hi và kết thúc hành trình với vị trí Quán quân. Nhờ chương trình mà nam rapper thu về lượng fan nữ hùng hậu (nói đông nhất nhì hiện nay cũng không ngoa).