Công ty sở hữu đội tàu container lớn nhất Việt Nam báo lãi sau thuế quý 2/2025 gấp 3 lần cùng kỳ, lập đỉnh lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.275 tỷ đồng, tăng 34,35% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 513 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 414 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ, là kết quả theo quý cao nhất từ năm 2014 đến nay.

Công ty cho biết nguyên nhân KQKD tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong quý II năm 2025, ba tàu mới (Opus, Gama, Zeta) đã được đưa vào vận hành, tăng công suất vận tải. Sản lượng vận chuyển và cước phí trong quý đầu năm tăng mạnh, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tàu biển tăng đáng kể. Đội tàu container của HAH hiện gồm 17 chiếc, với sản lượng vận chuyển đạt khoảng 1 triệu TEU/năm, chiếm gần 70% tổng sức chở của đội tàu container cả nước.



Cước phí thuê tàu và cho thuê tàu tăng, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết so với cùng kỳ năm trước.



Kết quả kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư trong lĩnh vực vận tải được cải thiện rõ rệt, đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.443 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 687 tỷ đồng, tăng 291% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2025, công ty đã hoàn thành 53,63% mục tiêu doanh thu và 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH chốt phiên ngày 31/7 tại mức giá 75.000 đồng.