Công ty tài chính “hiếm hoi” trên sàn chứng khoán vẫn “ế” hơn 226 triệu cổ phiếu chào bán, cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh lên đỉnh 19 tháng

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance – mã EVF) vừa thông báo kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu.Theo đó, từ ngày 28/9 đến 31/10, EVN Finance đã chào bán hơn 351,06 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, kết thúc thời điểm chào bán, công ty chỉ bán được 124,38 triệu cổ phiếu, chiếm 35,4% tổng chào bán và còn lại 226,68 triệu cổ phiếu chưa chào bán hết, chiếm 64,6% tổng cổ phiếu chào bán.

HĐQT EVN Finance quyết định và thực hiện phương án phân phối chào bán 226,68 triệu cổ phiếu còn “ế” trên cho cổ đông khác và/hoặc nhà đầu tư mới trong thời gian được phép phân phối theo quy định của pháp luật, thời gian phân phối đến ngày 29/11/2023.

Với kế hoạch tăng vốn lần này, EVN Finance dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng. Mục đích của đợt chào bán là nhằm tăng quy mô vốn chủ sở hữu để phát triển mạnh về quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số và phát triển mạnh về quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF đã tăng gần 19% từ đầu tháng 11 tức là ngay sau khi thời điểm chào bán cho cổ đông hiện hữu kết thúc. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch quanh mức 13.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 19 tháng kể từ giữa tháng 4 năm ngoái. Giá trị vốn hoá thị trường tương ứng hơn 9.000 tỷ đồng.

EVF Finance là công ty tài chính hiêm hoi niêm yết trên sàn chứng khoán. Quý 3 vừa qua, công ty này ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 264,5 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động lại giảm 5,7% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 227,7 tỷ đồng do các mảng hoạt động khác sụt giảm.

Dù vậy, nhờ tiết giảm chi phí hoạt động và chi phí dự phòng, lãi ròng quý 3 của EVN Finance vẫn tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 115,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty tài chính này đạt 275,2 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đi ngược lại với xu hướng của ngành tài chính - ngân hàng, nợ xấu của EVN Finance đều có xu hướng giảm trong những quý gần đây. Số dư nợ xấu tính đến cuối tháng 9 là 409 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,4% trong khi đầu năm con số này là 2,23%.