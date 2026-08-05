Công ty thành viên Xuân Cầu Holdings làm dự án điện mặt trời gần 7.800 tỷ đồng tại Tây Ninh

Theo Báo Điện tử Chính phủ, với công suất lắp đặt 450 MW, tổng mức đầu tư 7.774 tỷ đồng, Dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện sạch quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng DT5.1 - công ty thành viên của Xuân Cầu Holdings làm chủ đầu tư, thuộc nhóm công trình công nghiệp và năng lượng cấp I, nhóm A, với tổng công suất lắp đặt khoảng 450 MW.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 được quy hoạch trên diện tích khoảng 645 ha tại khu vực đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, cách đường ĐT781 khoảng 500m về phía Tây và cách Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 khoảng 3 km về phía Bắc.

Sau khi đi vào vận hành, Nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 808 GWh điện sạch mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia. Dự án dự kiến vận hành thương mại vào tháng 12/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings Tô Dũng chia sẻ: “Đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), khẳng định hiện thực hóa cơ chế DPPA đã được dự thảo từ nhiều năm trước đây. Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho các đơn vị phát điện, các đơn vị sử dụng điện lớn mà còn góp phần tích cực thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh ngày càng được hiện thực hóa. Xuân Cầu Holdings tự hào khẳng định nỗ lực, sức cạnh tranh bằng cam kết tiến độ, chất lượng, hiệu suất và đảm bảo an toàn, hiệu quả khi tự tin đạt được hợp đồng DPPA với các nhà đầu tư FDI ”.

Trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ các dự án hiện hữu, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5 là một dấu mốc mới trên hành trình “Cống hiến giá trị đích thực” của Xuân Cầu Holdings, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của doanh nghiệp đối với lĩnh vực năng lượng xanh.

Dự án được đầu tư đồng bộ từ hệ thống pin quang điện hiệu suất cao; hệ thống biến tần phân tán; hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) và hạ tầng đấu nối bao gồm trạm biến áp 220kV và đường dây truyền tải. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa sản lượng điện và bảo đảm khả năng kết nối an toàn với hệ thống điện quốc gia.

Đại diện liên danh tổng thầu thi công, ông Zhou Jiayi, Chủ tịch Trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương của PowerChina cam kết: “Chúng tôi sẽ đặt chất lượng công trình và tiến độ thực hiện là những mục tiêu trọng tâm trong công tác quản lý dự án; đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường - HSE trong suốt quá trình triển khai. Đặc biệt, hồ Dầu Tiếng là khu vực có môi trường mặt nước và hệ sinh thái rất quý giá. Liên danh tổng thầu sẽ nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các yêu cầu HSE của dự án, hạn chế tối đa mọi tác động của hoạt động thi công đến nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái của hồ Dầu Tiếng, bảo đảm hài hòa giữa xây dựng công trình và bảo vệ môi trường”.

Khu vực triển khai dự án là vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng, trước đây chủ yếu được sử dụng để trồng khoai mì. Việc phát triển nhà máy điện mặt trời tại đây góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn bức xạ dồi dào, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng: “Đây là dự án có quy mô công suất lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững, mà còn tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng của khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng. Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án còn có ý nghĩa thiết thực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy các hoạt động xây dựng, dịch vụ và những ngành kinh tế có liên quan; qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới”.