Công ty xăng dầu nhà "đại gia kim cương" bị cưỡng chế gần 1.000 tỷ đồng tiền thuế đang nợ

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Lý do công ty này bị cưỡng chế là nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế quá hạn 90 ngày.



Cụ thể, số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp của công ty này trong thông báo của Cục Thuế Nghệ An đến ngày 11/1 là gần 938,5 tỷ đồng .

Trong đó, Thiên Minh Đức còn nợ chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường hơn 170 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn nợ tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) hơn 81 tỷ đồng, tiền chậm nộp VAT hơn 15 tỷ đồng; còn lại là thuế thu nhập cá nhân và các khoản phạt khác. Cơ quan thuế Nghệ An yêu cầu Thiên Minh Đức nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngân hàng PVComBank, MB, VietBank, VIB, Techcombank; Agribank, ACB, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank, Vietcombank chi nhánh Nghệ An; VPBank chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu trên để nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Thiên Minh Đức nhỏ hơn số tiền quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế tỉnh này cho biết ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu. Đồng thời tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trong tài khoản của công ty này.

Theo giới thiệu của tập đoàn này, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của doanh nghiệp, khi là công ty đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Năm 2022, Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Riêng tại Nghệ An, tập đoàn Thiên Minh Đức sở hữu tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019. Tại thành phố Vinh (Nghệ An), CTCP Trung Long (thuộc tập đoàn Thiên Minh Đức) là chủ đầu tư của công viên lớn nhất thành phố này.

Theo thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Thiên Minh Đức hiện có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% vốn; ông Chu Đăng Khoa hay còn được gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành nắm 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08%.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, tính đến cuối tháng 11, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng. Trong đó có hai ngân hàng quốc doanh và một ngân hàng tư nhân



Trong đó, ngân hàng V là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 2.925 tỷ đồng, toàn bộ là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5). Ngân hàng B cho Tập đoàn Thiên Minh Đức vay gần 1.261 tỷ đồng và đang ở trạng thái nợ nghi ngờ mất vốn (Nợ nhóm 4).



Cuối cùng, ngân hàng tư nhân V cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).



Để đảm bảo cho các khoản vay trên, bà Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã sử dụng hàng loạt tài sản để làm tài sản thế chấp tại ngân hàng. Trong đó, bà Chu Thị Thành đã dùng toàn bộ cổ phần của Thiên Minh Đức để cầm cố tại ngân hàng.



Ngoài ra, Thiên Minh Đức cũng đang thế chấp hàng chục chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của công ty, của bà Chu Thị Thành và các cá nhân liên quan để vay vốn. Trong đó, các sổ tiết kiệm có giá trị từ hàng chục đến cả trăm tỷ đồng.