Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ

10-12-2025 - 10:55 AM | Lifestyle

Công viên này vốn vô cùng quen thuộc với nhiều người dân thủ đô.

Nhiều ngày qua, hàng loạt hình ảnh về một công viên xanh mát, lát đá sạch sẽ, hồ nước rộng phản chiếu hàng cây cổ thụ cùng những khóm hoa rực rỡ bất ngờ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và các diễn đàn du lịch. Không ít du khách nhận xét “tưởng như đang ở một công viên của nước ngoài”, thậm chí có người còn nghĩ đây là một địa điểm mới toanh ở Hà Nội. Nhưng thực tế, nơi đang trở thành chủ đề bàn luận chính là Công viên Thống Nhất – một trong những công viên lâu đời bậc nhất Thủ đô, được khởi công từ cuối thập niên 1950.

Hình ảnh Công viên Thống nhất qua ống kính của du khách trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết (Ảnh neygnaoh__)

Không gian xanh rộng hơn 50 ha giữa bốn mặt phố lớn

Theo Tiền Phong, Công viên Thống Nhất nằm giữa bốn tuyến đường lớn gồm Trần Nhân Tông – Lê Duẩn – Đại Cồ Việt – Nguyễn Đình Chiểu, là một trong những không gian xanh hiếm hoi rộng tới khoảng 50 ha ngay trung tâm Hà Nội. Ở giữa công viên là Hồ Bảy Mẫu, mặt nước rộng tạo nên cảnh quan thoáng đãng, nhiều bóng cây cổ thụ phủ kín, khiến nơi đây trở thành “lá phổi xanh” của khu vực nội đô.

Công viên được khởi công năm 1958, khi khu vực này vốn là vùng đầm – hồ xen bãi rác. Hàng vạn thanh niên, học sinh, công nhân đã tham gia dọn rác, đắp đất, nạo vét hồ, trồng cây… dưới hình thức lao động tình nguyện. Công trình hoàn thiện cơ bản vào năm 1960 và chính thức khánh thành ngày 30/5/1961. Theo Kinh tế & Đô thị, tên gọi “Thống Nhất” mang ý nghĩa khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước tại thời điểm miền Bắc – miền Nam còn chia cắt.

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ - Ảnh 7.

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ - Ảnh 8.

Một số hình ảnh tư liệu cũ về Công viên Thống nhất (Ảnh Kinh tế & Đô thị)

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ - Ảnh 9.

Công viên Thống nhất giáp với 4 mặt phố lớn ở Hà Nội (Ảnh TN)

Không gian bên trong công viên hiện vẫn giữ được sự thoáng rộng: Hệ thống cây xanh rợp bóng, thảm cỏ lớn, lối dạo quanh hồ, cầu nhỏ nối vào đảo giữa hồ… Sau khi Hà Nội quyết định dỡ bỏ hàng rào vào cuối 2022, công viên chuyển sang mô hình không gian mở – miễn phí vào cửa, thu hút lượng khách lớn hơn hẳn so với các năm trước.

Những tiện ích đang hoạt động tại Công viên Thống nhất

Dù tuổi đời đã hơn nửa thế kỷ, Công viên Thống Nhất từng một thời nổi tiếng với các khu vui chơi sầm uất. Nhiều trò chơi như tàu hỏa mini, nhà bóng, khu trò chơi cơ khí từng hoạt động nhộn nhịp trong thập niên trước, nhưng một số thiết bị đã xuống cấp và dừng khai thác.

Tuy vậy, nhiều hoạt động khác vẫn duy trì và thu hút du khách. Theo nhiều du khách đã trải nghiệm, vẫn có thể đạp vịt trên Hồ Bảy Mẫu, khám phá nhà gương, cho trẻ em trải nghiệm tô tượng – tranh cát – xe điện – tàu mini. Một số dịch vụ thu phí riêng, với giá thuê thuyền thiên nga dao động 50.000–80.000 đồng/lượt, tùy thời điểm.

Một số tiện ích tiêu biểu đang hoạt động ở Công viên Thống nhất (Ảnh TH)

Bên cạnh các trò chơi, công viên còn được người dân lựa chọn cho các hoạt động thể thao như chạy bộ, yoga, cầu lông, xà đơn, hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, đọc sách bên hồ. Vì không gian rộng, nhiều gia đình và nhóm bạn chọn nơi đây làm điểm picnic, dã ngoại, teambuilding vào cuối tuần.

Các sự kiện cộng đồng, hội chợ, lễ hội ngoài trời cũng thường được tổ chức nhờ lợi thế diện tích lớn và vị trí trung tâm. Sau khi mở cửa tự do, lượng khách đổ về công viên vào cuối tuần ngày càng đông hơn.

Năm 2007, theo VnEconomy, Hà Nội từng giao hai doanh nghiệp là Vincom và Tân Hoàng Minh lập dự án cải tạo Công viên Thống Nhất, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng. Mục tiêu là biến nơi đây thành khu văn hóa – vui chơi – lễ hội “tầm cỡ”. Tuy nhiên, dự án không triển khai thành công; một số hạng mục ngầm đã thi công nhưng bỏ dở, còn phương án tổng thể dần bị gỡ bỏ.

Ảnh Nhịp Sống Hà Nội

Giai đoạn 2023–2025, theo Báo Đấu thầu, thành phố tiếp tục đưa ra kế hoạch đầu tư chỉnh trang – nâng cấp một số hạng mục như chiếu sáng, lát vỉa hè, cải thiện cảnh quan và tiện ích. Riêng công viên này được dự kiến phân bổ hơn 408 tỷ đồng trong gói cải tạo các công viên Thống Nhất – Thủ Lệ – Bách Thảo. Những hình ảnh mới nhất lan truyền trên mạng gần đây cho thấy nhiều khu vực đã sáng sủa, thông thoáng hơn, đặc biệt là các lối dạo lát đá và khu vực ven hồ.

Dù không phải công viên mới, Thống Nhất vẫn giữ được điều khiến nhiều người yêu mến: một khoảng xanh rộng hiếm hoi giữa trung tâm Hà Nội, nơi người dân có thể đi dạo dưới hàng cây cổ thụ, ngắm mặt hồ trong gió, hay đơn giản là tìm một góc yên tĩnh sau những giờ làm việc. Khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh những con đường lát đá mới, ánh chiều phủ lên hồ Bảy Mẫu và những thảm cỏ rộng mênh mông, công viên “cổ” này một lần nữa trở lại trong sự chú ý của du khách.

Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

