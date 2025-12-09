CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

Theo đó, TS. Hà Minh - Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phan Ngọc Cương từ ngày 8/12/2025. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ sung cơ cấu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đối với Ban điều hành, HĐQT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn từ ngày 8/12/2025. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Tiến sỹ Hà Minh có hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản).

Là kỹ sư tiên phong trong ngành xây dựng với bằng Tiến sỹ từ Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản, ông Minh ghi dấu ấn với chuyên môn trong lĩnh vực kết cấu, công nghệ xây dựng, khoa học vật liệu và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành xây dựng.

Ông Hà Minh đã có hơn 50 công trình khoa học được công bố trên các Tạp chí Quốc tế và Hội thảo Quốc tế uy tín, nhận được nhiều học bổng, giải thưởng danh giá.

Với gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư, ông đã tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong việc điều hành doanh nghiệp tư vấn xây dựng cũng như quản lý các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, phức tạp.

Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khoá 1996-2001 với Đồ án tốt nghiệp đạt điểm thủ khoa.

Ông bắt đầu sự nghiệp làm việc tại tập đoàn Nippon Koei- Nhật bản năm 2001, năm 2004 gia nhập công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng - CDC với vị trí Phó giám đốc Xí nghiệp 2. Năm 2011 ông gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định - CONINCO.

Với bề dày kinh nghiệm 24 năm trong lĩnh vực Tư vấn, Quy hoạch và Thiết kế cùng với nhiều giải thưởng trong các dự án như Trụ sở Tập đoàn Viettel, Trụ sở mới ngân hàng Ngoại thương Việt nam Vietcombank, Trụ sở Toà án Nhân dân tối cao, Quy hoạch khu đô thị Long Thành Airport City…

Phát biểu tại cuộc họp, tân Chủ tịch HĐQT TS. Hà Minh nhấn mạnh nguyên tắc làm việc tối cao của Hội đồng quản trị trong thời gian tới là đặt lợi ích của Công ty và tập thể lên hàng đầu.

Tân Chủ tịch HĐQT TS. Hà Minh khẳng định: Mọi hoạt động của Công ty sẽ luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Người lao động, gia tăng giá trị cho các Cổ đông và hoàn thành tốt trách nhiệm với Nhà nước.

Thông qua việc điều chỉnh và kiện toàn bộ máy nhân sự lần này, Hội đồng quản trị mong muốn Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Người lao động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng để đưa thương hiệu CONINCO phát triển lên một tầm cao mới.

CONINCO đã thực hiện hàng nghìn dự án lớn nhỏ trải khắp Việt Nam và Đông Nam Á. Ví dụ: Tòa án nhân dân tối cao, bệnh viện, hệ thống nhà ở, khu đô thị mới, các công trình giao thông – trong danh sách dự án có: Samsung Research & Development Vietnam Building Hanoi; Trụ sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB TOWER…

Gần đây, Công ty được biết đến rộng rãi khi tham gia giám sát thi công mở rộng Sân bay Quốc tế Long Thành, dự án khu đô thị sinh thái Eco Retreat Long An, nhà ga hàng hóa số 1 thuộc dự án Long Thành.

Coninco còn sở hữu toà nhà văn phòng hạng A CONINCO TOWER (Hà Nội). Đây là một trong những dự án mẫu về tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam với mức tiêu thụ năng lượng mô phỏng 77 kWh/m²/năm – thấp hơn rất nhiều so với mức chuẩn. Công trình này đã được Giải Nhất về Thiết kế Kiến trúc của Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (VECAS award).