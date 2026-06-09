Coolmate chính thức lên tiếng về sự việc thu hồi 1.138 sản phẩm: Thương hiệu và Tao Creative đã giải quyết hiểu lầm

Theo thông cáo từ Công ty TNHH Fastech Asia (đơn vị sở hữu thương hiệu Coolmate) ngày 9/6, doanh nghiệp cho biết đã chủ động rà soát và tạm dừng kinh doanh các sản phẩm liên quan ngay khi nhận được phản ánh về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền đối với một số thiết kế. Động thái này được thực hiện để phục vụ quá trình rà soát, xác minh và đảm bảo tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

Cập nhật mới nhất từ doanh nghiệp cho biết, quá trình làm việc giữa các bên liên quan đã hoàn tất. Các vướng mắc phát sinh trước đó đã được tháo gỡ và đi đến thống nhất trong phương án xử lý. Theo đó, vụ việc được khép lại trên tinh thần hợp tác, đánh dấu bước tiến mới sau nhiều ngày thu hút sự chú ý của dư luận.

Thông báo mới nhất từ phía Coolmate (Ảnh FB hãng)

Đáng chú ý, phía Coolmate cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải thông qua các văn bản xác nhận bằng email, đồng thời dự kiến ký kết hợp đồng hợp tác bản quyền sản phẩm trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng cho biết phía TAO Creative đã xác nhận không còn bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào liên quan đến các sản phẩm được đề cập trước đó, đồng thời đồng ý để Coolmate tiếp tục kinh doanh các sản phẩm này.

Diễn biến mới đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của vụ việc từng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội cũng như trong cộng đồng kinh doanh trực tuyến trong ngày hôm nay. Trước đó, thông tin về việc phải huỷ hoặc tạm dừng kinh doanh tới 1.138 sản phẩm đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành chủ đề được doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và ngành thời trang nội địa, các tranh chấp liên quan đến bản quyền thiết kế, hình ảnh và nội dung sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít doanh nghiệp đã phải xây dựng các quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế rủi ro pháp lý cũng như bảo vệ uy tín thương hiệu.

Với trường hợp lần này, phía doanh nghiệp cho biết các thông tin đang được cập nhật theo diễn biến mới nhất của vụ việc nhằm đảm bảo tính đầy đủ và khách quan. Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, rà soát và tuân thủ các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh.

Dù những tranh cãi xung quanh vụ việc đã phần nào lắng xuống sau thông báo mới nhất, đây vẫn được xem là một bài học đáng chú ý đối với nhiều doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế số, khi các tài sản sáng tạo ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị thương hiệu.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng quy trình quản trị bản quyền minh bạch, chủ động xử lý các phản ánh và nhanh chóng cập nhật thông tin tới khách hàng được xem là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và duy trì niềm tin trên thị trường.