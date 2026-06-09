Coolmate phải huỷ, tạm dừng kinh doanh 1.138 sản phẩm vì bản quyền

Coolmate cho biết đã tạm ngừng kinh doanh toàn bộ số sản phẩm còn lại và làm việc với Tao Creative Studio sau khi phát hiện một tác phẩm thuộc bản quyền của đơn vị này được sử dụng trên sản phẩm thương mại mà chưa có thỏa thuận với tác giả.

Sự việc được công khai sau khi Tao Creative Studio đăng tải thông tin trên mạng xã hội vào ngày 4/6, cho biết tác phẩm của đơn vị đã bị sử dụng trái phép cho mục đích thương mại. Theo chia sẻ từ Tao Creative Studio, đây không phải lần đầu các tác phẩm của họ bị sao chép và sử dụng khi chưa được cho phép.

Đơn vị này cho biết đã nhận được phản ánh từ nhiều người về việc một tác phẩm xuất hiện trên sản phẩm được bày bán tại trung tâm thương mại. Theo Tao Creative Studio, tác phẩm đã bị cắt bỏ chữ ký tác giả trước khi được in trên sản phẩm và đưa ra thị trường.

Thay vì công khai ngay tên thương hiệu, Tao Creative Studio cho biết đã lựa chọn gửi email chính thức tới doanh nghiệp liên quan để chờ phản hồi và dành cơ hội giải thích về sự việc, cách thức xử lý nội bộ cũng như quan điểm đối với việc sử dụng tác phẩm khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Trong bài đăng, Tao Creative Studio đã nhắc tên Coolmate và cho biết đang chờ câu trả lời từ thương hiệu này.

Ngày 8/6, Coolmate phát đi thông báo chính thức về vụ việc.

Theo doanh nghiệp, ngày 2/6/2026, Tao Creative Studio đã gửi thông tin tới Coolmate về việc tác phẩm "Happy Uncles" thuộc quyền sở hữu của đơn vị này được sử dụng trên sản phẩm áo thun Coolmate được bày bán tại trung tâm thương mại mà không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên.

Coolmate cho biết đã tiến hành rà soát toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm ngay sau khi nhận được phản ánh. Qua kiểm tra nội bộ, doanh nghiệp xác định vấn đề xuất phát từ lỗi của phía Coolmate và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Coolmate trong quá trình phát triển mã sản phẩm liên quan.

Theo thông tin được công bố, mã sản phẩm này chỉ được phân phối tại ba địa điểm, gồm một trung tâm thương mại tại Huế và hai trung tâm thương mại tại Hà Nội.

Coolmate cho biết sản phẩm không được bán trên website của doanh nghiệp, các sàn thương mại điện tử hoặc bất kỳ kênh bán hàng nào khác.

Doanh nghiệp cũng công bố tổng số lượng sản xuất của mã sản phẩm là 1.138 chiếc, với giá bán lẻ 199.000 đồng mỗi sản phẩm.

"Số lượng các sản phẩm còn lại đã được chúng tôi tạm ngừng kinh doanh và lưu kho để chờ phương án xử lý phù hợp", thông báo của Coolmate nêu.

Trong thông báo gửi tới khách hàng và Tao Creative Studio, Coolmate gửi lời xin lỗi tới đơn vị sở hữu tác phẩm vì đã sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Doanh nghiệp cho biết đã chủ động đề xuất phương án khắc phục với đại diện Tao Creative Studio và nhận được sự đồng thuận từ tác giả trên tinh thần thiện chí, minh bạch và tôn trọng đầy đủ quyền tác giả.



