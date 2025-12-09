Cốp xe còn cất 12 thứ này thì khó yên ổn giàu lên

Cốp xe máy là nơi tiện lợi nhưng có đặc điểm nhiệt độ cao, bí khí và rung lắc liên tục, đặc biệt vào những ngày nắng gắt nhiệt độ trong cốp có thể vượt 60–70 độ C.

Để đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng, dưới đây là một số vật dụng tuyệt đối không nên bỏ vào cốp xe, cùng với lý do chi tiết được tổng hợp từ các nguồn.

Có thể thấy, các đồ vật như bật lửa gas, bình xịt, thiết bị điện tử hay mỹ phẩm đều tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc hư hỏng khi tiếp xúc nhiệt độ cao. Những sự cố này không chỉ gây hại trực tiếp đến sức khỏe, mà còn có thể khiến bạn đối mặt với thiệt hại tài chính lớn nếu cốp xe phát nổ, gây cháy lan hoặc làm hỏng xe.

Không chỉ vậy, việc để giấy tờ tùy thân, đồ công nghệ, máy ảnh hay phụ kiện giá trị trong cốp xe cũng đặt bạn trước nguy cơ mất cắp. Một chiếc xe bị trộm không chỉ mất phương tiện di chuyển mà còn kéo theo hệ lụy khi các giấy tờ quan trọng hoặc tài sản đắt tiền bị cuỗm theo.

Những hư hỏng, thất lạc hoặc sự cố bất ngờ này đều có thể làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng sức khỏe và “đánh” mạnh vào túi tiền của bạn.

STT Vật dụng không nên bỏ vào cốp xe Lý do 1 Bật lửa gas Chứa khí nén và dễ cháy,. Khi nhiệt độ cao, áp suất trong bật lửa tăng theo và có thể gây nổ,,. Đã từng ghi nhận các vụ cháy xe máy bắt nguồn từ bật lửa bị quên trong cốp,. 2 Bình xịt, Chai nén khí Các loại như bình xịt chống muỗi, keo xịt tóc, hoặc lon bia, lon nước ngọt đều chứa khí nén,,. Nhiệt độ cao trong cốp làm tăng áp suất, dễ gây phồng, rò rỉ hoặc nổ,,,. 3 Điện thoại, Laptop Đây là các thiết bị điện tử chứa pin lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt độ cao,,. Nhiệt độ tăng quá mức có thể làm pin bị phồng, chai, hoặc thậm chí bốc cháy,,. Hơi nóng trong cốp cũng làm linh kiện nhanh hỏng và giảm tuổi thọ đáng kể,. 4 Pin sạc dự phòng Giống như điện thoại, pin sạc dự phòng chứa pin lithium-ion dễ bị phồng, chai hoặc phát nổ khi nhiệt độ trong cốp tăng quá cao,,. 5 Sạc điện thoại, dây cáp và phụ kiện điện tử Nhiệt độ cao trong cốp có thể làm nhựa vụn, chảy nhẹ, khiến dây cáp giòn, dễ đứt,. Điều này gây mất an toàn điện khi sử dụng về sau, và bộ sạc kém chất lượng khi quá nóng thậm chí có thể chập điện,. 6 Thực phẩm và đồ uống dễ hỏng Nhiệt độ cao và môi trường bí khí khiến thực phẩm (như bánh kẹo, sữa, trái cây) nhanh hỏng, dễ ôi thiu và sinh vi khuẩn gây mùi,. Việc tiếp tục sử dụng có thể gây ngộ độc. 7 Mỹ phẩm Các sản phẩm làm đẹp chứa nhiều thành phần nhạy cảm với nhiệt độ,. Kem chống nắng có thể bị tách lớp, mất tác dụng,, còn son môi dễ chảy và biến dạng,,. 8 Nước hoa Khi gặp nhiệt độ cao, nước hoa có thể biến mùi,,. Sự tăng áp suất cũng có thể gây nổ vỡ chai,,. Do chứa hàm lượng cồn, nước hoa cũng là vật dễ cháy nếu gặp nhiệt độ cao. 9 Thuốc men và thực phẩm chức năng Hầu hết thuốc đều cần bảo quản trong môi trường mát,. Nhiệt độ cao trong cốp xe sẽ làm thuốc mất tác dụng, thậm chí có thể biến chất, gây hại cho sức khỏe (đặc biệt là thuốc dạng viên nang mềm, insulin, thuốc nhỏ mắt),,,. 10 Bao cao su hoặc các sản phẩm nhạy cảm Nhiệt độ cao làm bao cao su nhanh chóng giảm chất lượng và mất độ đàn hồi,. Điều này khiến sản phẩm dễ rách khi sử dụng, dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc làm mất tác dụng phòng bệnh,. 11 Giấy tờ quan trọng Giấy tờ như căn cước công dân, giấy đăng ký xe, hộ chiếu... dễ bị cong vênh, ố vàng hoặc mờ chữ khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao,. Ngoài ra, để giấy tờ (bao gồm vé giữ xe) trong cốp làm tăng nguy cơ mất xe và mất luôn giấy tờ quan trọng, tạo điều kiện cho kẻ gian dắt trộm xe khỏi bãi giữ xe chỉ bằng vài thao tác đơn giản,,,,. 12 Vật dụng kim loại nhọn hoặc nặng Các vật nhọn (tua-vít, dao, kéo) hoặc vật nặng (khóa xích, bình nước kim loại) có thể làm trầy cốp hoặc hỏng dây điện,. Với một số dòng xe tay ga có bình xăng nằm gần cốp, những vật dụng này còn tiềm ẩn nguy cơ đâm vào bình xăng nếu cốp xe không chắc chắn, gây hậu quả nghiêm trọng,,.

(Tổng hợp)