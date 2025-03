Coteccons chuẩn bị làm dự án gần 11.000 tỷ tại Long An

Coteccons gia nhập thị trường bất động sản Long An

Theo cổng thông tin điện tử huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngày 08/3/2025, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 8909/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 và Quyết định số 11588/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu Dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức với quy mô dân số khoảng 4.800 người.

Theo đó, dự án có diện tích khoảng 85,198 ha với tổng vốn hơn 10.662 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BEHS và Công ty TNHH Covestcons làm chủ đầu tư.

Chi phí đầu tư thực hiện dự án là hơn 8.662 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của 2 nhà đầu tư hơn 1.599 tỷ đồng, vốn huy động hơn 9.063 tỷ đồng.

Về tiến độ đầu tư, trong giai đoạn 2024 - 2025 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Năm 2026 và quý I/2027 hoàn thành 30% khối lượng xây lắp, đến quý I/2028 hoàn thành 60% khối lượng xây lắp hạ tầng, công trình. Đến quý III/2029, hoàn thành 90% khối lượng xây lắp và tròn quý IV/2029 sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo thống kê, xã Thanh Phú có khoảng 339 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Như trong quy hoạch, phần đất ở có diện tích hơn 21 ha, chiếm 25% diện tích đất dự án, bao gồm đất ở mới (đất ở liền kề, đất ở biệt thự) và đất ở tái định cư. Trong đó, diện tích đất ở liền kề 9,38 ha, dự kiến chia thành 698 lô/căn, cao tối đa 5 tầng; diện tích đất ở biệt thự 8,31 ha, dự kiến 318 lô/căn, cao tối đa 4 tầng; diện tích đất ở tái định cư 3,43 ha, dự kiến 282 lô/căn, cao tối đa 5 tầng.

Được biết, CTCP BEHS được thành lập vào tháng 5/2020, có trụ sở tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý. Ban đầu, công ty có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, nhưng đến tháng 12/2021, con số này đã tăng lên gần 500 tỷ đồng.

Đối tác còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Covestcons - công ty con của Coteccons, đặt trụ sở tại tòa nhà Coteccons trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2017 và hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, kinh doanh bất động sản. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 26 tỷ đồng và do ông Từ Đại Phúc làm Chủ tịch. Tháng 8/2017, công ty đột ngột nâng vốn lên 1.872 tỷ đồng. Tháng 11/2020, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Coteccons thay ông Phúc làm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật Covestcons.

Bên cạnh dự án Khu Dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức tỉnh Long An, trước đó Coteccons là thành viên trong liên doanh cùng Tổng Công ty Xây dựng Số 1 và CTCP FECON đã trúng gói thầu số 11.5 thi công xây dựng nhà để xe tại dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Giá trúng gói thầu này gần 3.144 tỷ đồng, thời gian thực hiện 16 tháng. Gói thầu của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu gồm liên danh CTD do CTCP Xây dựng Coteccons đại diện có giá dự thầu hơn 3.844 tỷ đồng, thực hiện trong 450 ngày; liên danh Thăng Long chào giá gần 3.984 tỷ đồng, thực hiện trong 415 ngày; cuối cùng là liên danh Harita chào giá gần 4.038 tỷ đồng, thực hiện trong 420 ngày. Sau cùng, liên doanh do Coteccons làm đại diện đã trúng gói thầu này.

Các ông lớn đổ về Long An, vì sao?

Cũng tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, ngoài Khu dân cư Thanh Phú, còn có dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch xã Thanh Phú với quy mô 219.5ha. Dự án này do liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và CTCP Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư, hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn đang được triển khai.

Thêm một dự án khác tại huyện Bến Lức, vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư là Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu (xã Thanh Phú và xã Tân Bửu). Dự án này có tổng diện tích 144ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, chủ đầu tư là liên danh giữa CTCP Hồng Việt và Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Thăng Long.

Ngoài ra, tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây do liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư vừa được cơ quan chức năng công khai tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây có quy mô lên tới 1.089,6ha, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 90.757 tỷ đồng. Dự án này ảnh hưởng đến khoảng 3.805 hộ dân và có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 10.000 tỷ đồng.

Tại phía Nam, các khu vực thuộc tỉnh Long An tiếp giáp với TP.HCM đang được các nhà đầu tư săn đón. Đặc biệt đất nền vùng ven tại các khu vực này được dự báo sẽ là phân khúc thu hút nhu cầu đầu tư tăng cao và sẽ là nơi “cất tiền” của các nhà đầu tư.

Nhờ vị trí địa lý chiến lược, cơ sở hạ tầng đang được nâng cấp mà Bến Lức Long An hiện được nhiều nhà đầu tư “xuống tiền” trong thời điểm này. Dự kiến đất nền tại huyện Bến Lức sẽ tiếp tục trở thành một cơn sốt trong giới bất động sản trong thời gian tới.

Lý giải cho làn sóng dịch chuyển đầu tư này, ông Dương Văn Sỹ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM&DV BĐS An Vượng Land nhận định: Long An là tỉnh duy nhất của Tây Nam Bộ có đường ranh giới tiếp giáp TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ của 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với vị trí chiến lược và được đánh giá là trung tâm công nghiệp - dịch vụ chính của ĐBSCL, Long An tập trung đầu tư xây dựng mở rộng nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm kết nối tỉnh và các địa phương khác trong khu vực.