CSGT Hà Nội nói gì về ‘Tuấn Phò mã’ chuyên can thiệp vi phạm?

Ngày 19/1, Phòng cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Trao đổi cung cấp thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông”. PV Tiền Phong đã đặt câu hỏi về thông tin liên quan đến nhân vật có biệt danh “ Tuấn Phò mã 36” đang gây xôn xao trên mạng xã hội, người được cho chuyên quay các clip về quá trình thực thi nhiệm vụ và có dấu hiệu can thiệp công việc của lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội cho biết, không chỉ CSGT Hà Nội, mà lực lượng CSGT trên cả nước đều bắt gặp nhân vật này.

“Hiện, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh với những hành vi cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an”, Đại tá Nghĩa nói.

Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội chia sẻ tại hội nghị

Theo vị Trưởng phòng CSGT TP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT cũng không tránh khỏi những lúc sai sót. "Nhưng chúng ta cần bài trừ những con người “không xây mà phá” hình ảnh của lực lượng CSGT".

“Chúng tôi cũng sẵn sàng nhận những chia sẻ góp ý của người dân, các phóng viên, nhà báo về tư thế, tác phong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, để thực hiện thành công Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng hình ảnh công an nhân dân trong sạch chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đại tá Nghĩa chia sẻ.

Một cán bộ CSGT giơ hiệu lệnh chào 'Tuấn Phò Mã" khi người này đi qua chốt

Thời gian qua, trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) xuất hiện nhiều clip của nhân vật có biệt danh “Tuấn Phò Mã” hay “ Tuấn 36 ”. Người này chuyên quay các video cách “né” CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của “Tuấn Phò Mã” cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Kỳ lạ hơn, khi thấy sự xuất hiện của "Tuấn Phò Mã", nhiều tổ, đội CSGT lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí, có cả tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của “Tuấn Phò Mã” đi qua liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Nhiều người cũng đặt câu hỏi "Tuấn Phò Mã' là ai mà có sức 'ảnh hưởng' đến như vậy?

Hiện, kênh Tiktok của “Tuấn Phò Mã” có tới 3,7 triệu lượt thích, và hơn 300 nghìn người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Được biết, tên thật của “Tuấn Phò Mã” là Hoàng Đình Tuấn, quê ở Thanh Hóa.