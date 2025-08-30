CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt để nghỉ lễ 2-9 nhẹ nhàng

Ngày 30-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết dự báo dịp 2-9 này, tình hình trật tự an toàn giao thông ở TP HCM sẽ diễn biến phức tạp, nguy cơ ùn tắc giao thông.

Lực lượng Công an TP HCM phát nước cho người dân về quê lễ 2-9.

Trước nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng đột biến tại các tuyến cửa ngõ trọng điểm như cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, cùng với khu vực Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Ga Sài Gòn và Sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự báo về lượng phương tiện trước và sau lễ 2-9

Song, dự báo những ngày nghỉ lễ lưu lượng phương tiện trong khu vực nội đô sẽ giảm đáng kể.

Sau kỳ nghỉ lễ (ngày 3-9), dự kiến lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố lân cận quay lại TP HCM sẽ tăng đột biến, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc kết nối vùng Đông – Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác như khu vực cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13; nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc Dự án đường Vành đai 3; Nút giao An Phú; Nút giao Mỹ Thủy;… ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông của người dân qua các khu vực này.

PC08 thông tin đến người dân một số lộ trình thay thế như sau:

Trục Quốc lộ 1A (từ vòng xoay An Lạc hướng về các tỉnh miền tây):

- Lộ trình 1: Xuất phát từ hướng An Sương, khi qua cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - cầu Chợ Đệm: nếu phương tiện là ô tô thì chọn lộ trình rẽ phải để lên Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; nếu phương tiện là xe 2 bánh thì rẽ trái tại Ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết - Quốc Lộ 1 (hướng về các tỉnh Miền Tây).

- Lộ trình 2: Nếu các bạn xuất phát từ khu vực Bến xe Miền Tây (hoặc vòng xoay An Lạc) - rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa - rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú – rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí - rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết - rẽ phải tại Bình Thuận Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng ra Quốc Lộ 1) để đi các tỉnh Miền Tây.

Giao thông tắc nghẽn do người dân bắt đầu về quê.

- Lộ trình 3: Nếu các bạn xuất phát từ Võ Văn Kiệt (hoặc khu vực vòng xoay An Lạc) thì khi đến Hưng Nhơn - rẽ phải vào Hưng Nhơn – rẽ trái vào Nguyễn Cửu Phú – rẽ phải vào Nguyễn Hữu Trí – rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết - rẽ phải tại Bình Thuận Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng ra Quốc Lộ 1) để đi các tỉnh Miền Tây.

Công trình thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1:

Từ ngày 26-8, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng như sau:

- Cầu Bình Triệu 1: cấm các phương tiện ô tô qua cầu Bình Triệu 1, chỉ cho phép xe 2 bánh lưu thông.

- Cầu Bình Triệu 2 hiện tại có 3 làn xe, sẽ tổ chức phân làn như sau:

+ Làn 1 (sát lề phải): tổ chức cho xe 2 bánh, xe ô tô con.

+ Làn 2: tổ chức cho các loại ô tô lưu thông.

+ Làn 3 (lưu thông ngược lại, dùng cọc tiêu nhựa để phân 2 chiều): tổ chức cho xe ô tô lưu thông, thay thế cho cầu Bình Triệu 1.

Lộ trình thay thế như sau:

- Lộ trình 1: Hướng vòng tránh cầu Bình Triệu 1 để qua đường Phạm Văn Đồng: Xô Viết Nghệ Tĩnh - ngã 5 Đài Liệt sỹ - Quốc lộ 13 - điểm quay xe ngay chân cầu Bình Triệu 1 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng (ngoài ra có thể di chuyển theo hướng Vòng xoay Hàng Xanh - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - đi các hướng).

- Lộ trình 2: Hướng vòng tránh cầu Bình Triệu 2 từ Phạm Văn Đồng qua Vòng xoay Hàng Xanh: Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Vòng xoay Hàng Xanh. (Phạm Văn Đồng - Lê Đức Anh (QL1) - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Vòng xoay Hàng Xanh HOẶC Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân - đường số 2 - Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - Vòng xoay Hàng Xanh).

Từ TP HCM đi Đồng Nai qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dịp lễ 2-9

- Lộ trình 1: TP HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → cầu Nhơn Trạch → Đồng Nai (lưu ý đoạn 320m đường cong trải đá, tốc độ tối đa 30km/h).

- Lộ trình 2: TP HCM → cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 → Đồng Nai.

- Lộ trình 3: TP HCM → cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → Đồng Nai.

Khi xảy ra ùn ứ giao thông trên tuyến Đỗ Mười hướng từ Thủ Đức về miền Tây, các phương tiện có thể di chuyển theo lộ trình sau:

- Đỗ Mười - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh - Quang Trung - Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa - N2 đi các tỉnh miền Tây

- Đỗ Mười - Tô Ký - Quang Trung - Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa

Khi xảy ra ùn ứ trên tuyến Lê Quang Đạo hướng từ Củ Chi về vòng xoay An Sương, có thể di chuyển theo lộ trình sau:

+ Các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn: Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Song Hành Quốc Lộ 22 - Đỗ Mười - Trường Chinh vào khu vực trung tâm.

+ Các phương tiện có tải trọng từ 5 tấn trở lên: Lê Quang Đạo - Đặng Công Bỉnh - Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn - Lê Đức Anh.











