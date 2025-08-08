Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm

08-08-2025 - 16:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết đã xử phạt hơn 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

Chiều 8-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết đã xử phạt hơn 1.500 người lái xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, kể từ ngày 1-1-2025 đến ngày 30-6-2025.

CSGT TP HCM trích xuất camera để xử phạt, thông tin người dân cần nắm- Ảnh 1.

Một tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe.

Theo đại diện PC08, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện khiến người lái bị mất tập trung và hạn chế khả năng quan sát. Do đó, khi có các sự cố bất ngờ xảy ra, người lái xe sẽ lúng túng, không kịp thời xử lý tình huống và dẫn đến tai nạn giao thông.

Trích xuất camera hành trình: Khỏi chốt cãi!

Đại diện PC08 nhìn nhận hành vi trên hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Khi xử lý đối với hành vi trên, ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng kết hợp sử dụng các thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp người lái xe vi phạm.

Qua thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện.

Hầu hết, những trường hợp vi phạm này đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng, dầu ở trung tâm TPHCM từ năm 2026

Theo Anh Vũ

Người Lao Động

