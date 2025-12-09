CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

Tháng 11/2025 khép lại trong trạng thái giằng co, tích lũy điển hình cho giai đoạn cuối một nhịp điều chỉnh ngắn. Thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi lên mặt bằng giá cao hơn so với tháng trước, song thanh khoản vẫn thấp, thể hiện sự thận trọng của dòng tiền.

Động lượng tăng trưởng phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, trong khi áp lực bán ròng từ khối ngoại đã giảm đáng kể, phản ánh tâm lý thị trường đang ở trạng thái phòng thủ: không bi quan, nhưng cũng chưa xuất hiện đủ chất xúc tác để bứt phá.

Theo nhận định của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), bước sang tháng cuối của năm 2025, thị trường giống như một khoảng lặng trong chu kỳ tăng điểm. VN-Index vẫn được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ thuộc nhóm Vin, Gelex, ngân hàng, VJC hay VNM… khiến chỉ số mang tính biểu tượng nhiều hơn là phản ánh đúng diễn biến thị trường. Mặc dù VN-Index tiến sát đỉnh cũ, nhưng phần lớn cổ phiếu đã điều chỉnh 20–40% so với đỉnh vài tháng trước, tạo ra sự đối lập rõ rệt giữa chỉ số và hiệu quả danh mục của phần đông nhà đầu tư.

Dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 12 thường có xác suất tăng điểm cao. Tuy nhiên, với những tín hiệu hiện tại, động lực tăng của VN-Index trong tháng 12 được dự báo sẽ khá hạn chế do: (1) mặt bằng lãi suất nhích lên, (2) áp lực tỷ giá gia tăng, và (3) thiếu một nhóm ngành dẫn dắt đủ mạnh để tạo lan tỏa rộng. Dù vậy, nếu xảy ra nhịp điều chỉnh ngắn hạn, đây nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội tích lũy giá trị cho chu kỳ tăng dài hạn.

Trong bối cảnh toàn cầu, xu hướng chính sách đã dịch chuyển theo hướng nới lỏng. Lộ trình cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là FED, đang tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn vào các thị trường mới nổi, trong đó Việt Nam được đánh giá hưởng lợi rõ nét.

Tâm điểm thị trường tháng 12 xoay quanh ba nhóm yếu tố.

Thứ nhất, vĩ mô hỗ trợ tích cực.

Xác suất FED tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 tăng trở lại gần 90%. Trong nước, NHNN định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng, trong khi GDP quý IV được kỳ vọng đạt 8,4%. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 10% cho năm 2026, củng cố kỳ vọng về dòng vốn đầu tư.

Thứ hai, câu chuyện nâng hạng tiếp tục thúc đẩy định giá.

FTSE dự kiến công bố kết quả nâng hạng chính thức đối với thị trường Việt Nam vào tháng 3/2026. Yếu tố này có thể đưa P/E thị trường trở lại mức trung bình 10 năm, tương tự các giai đoạn tăng mạnh 2017–2018 và 2020–2021.

Thứ ba, triển vọng lợi nhuận tích cực.

Lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tăng trên 20% trong quý IV/2025 và duy trì sang năm 2026. Trong đó ngành sản xuất và xuất khẩu đang có các dấu hiệu hồi phục và tiếp tục tăng trưởng trong khi giá cổ phiếu chưa tăng nhiều, tạo ra mức định giá P/E còn hấp dẫn so với trung bình 5 năm. ﻿

Theo dự báo của CTCK Tiên Phong, VN-Index nhiều khả năng bước vào giai đoạn đi ngang tích lũy với biên độ 1.700–1.800 điểm, tương ứng kịch bản cơ sở với xác suất 70%. Chỉ số đã phục hồi mạnh từ vùng 1.580 điểm và phát tín hiệu thay đổi cấu trúc xu hướng, trong đó mô hình Falling Wedge đang tạo nền hỗ trợ. CTCK kỳ vọng VN-Index sẽ chinh phục mốc 1.700 điểm và hướng đến 1.800 điểm trong thời gian tới. Với kịch bản này, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức 50%.

Ở kịch bản tích cực hơn, với xác suất 15%, VN-Index có thể vượt vùng kháng cự 1.800 điểm và tiến tới mốc 1.905 điểm. Động lực đi lên sẽ đến từ dòng tiền lan tỏa vào nhóm vốn hóa lớn, tạo hướng tăng bền vững. Tỷ trọng tiền mặt phù hợp cho kịch bản này là khoảng 40%.

Ngược lại, trong trường hợp diễn biến tiêu cực (xác suất 15%), áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng có thể khiến chỉ số điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.580 điểm. Vùng đáy này được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền bắt đáy, giúp thị trường cân bằng trở lại. Tỷ trọng tiền mặt nên nâng lên 60% để phòng vệ rủi ro.

Đội ngũ phân tích đánh giá thị trường vẫn đang ở vùng hợp lý và hấp dẫn. Tuy nhiên, áp lực từ lãi suất và tỷ giá cùng thanh khoản suy giảm sẽ khiến đà hồi phục tiếp tục phân hóa. Do đó, nhà đầu tư nên giảm sự chú ý vào diễn biến chỉ số chung, tập trung vào nhóm ngành và cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận cao trong quý IV/2025 và năm 2026, định giá còn hấp dẫn hoặc hưởng lợi từ các thông tin tích cực về xuất khẩu và đầu tư công trong tháng 12.