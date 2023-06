CTCP Hợp Nhất (AAH) đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 tăng trưởng 146%

Trong năm 2022, đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn tiếp tục có những biến động do chịu tác động từ kinh tế thế giới, nhiều quốc gia phát triển tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, cùng với hàng loạt vấn đề phát sinh như gián đoạn chuỗi cung ứng, giá của nhiều mặt hàng nguyên vật liệu sản xuất tăng…

Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hợp Nhất

Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, chiến lược kinh doanh linh hoạt và năng lực quản trị, điều hành tốt, Hợp Nhất đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.



Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2022 của Công ty đạt gần 592 tỷ đồng, tăng 30,83% (gần 139,5 tỷ đồng) so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng hơn 121 tỷ đồng so với năm 2021. Vốn điều lệ tăng lên 1.179 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả đó, trong năm 2022, Hợp Nhất đã tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành Công ty. Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt và đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách đảm bảo đúng quy định.

Hiện tại, Hợp Nhất đang sản xuất khoảng 200.000 tấn/năm, kinh doanh thương mại than Bitum với khối lượng năm 2023 khoảng 500.000 tấn/năm và là đối tác cung ứng than cho các hộ tiêu thụ lớn như: Điện lực, xi măng, sản xuất gạch ngói…

Năm 2023, Hợp Nhất tiếp tục giữ vững mục tiêu "Nền tảng vững vàng, đồng hành cùng phát triển", quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện, đưa Công ty đến quy mô và tầm cao mới. Đồng thời, vẫn bám sát định hướng chắc chắn, bền vững về nội lực và sản xuất kinh doanh.

Ông Đặng Quốc Lịch – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty năm 2023, cũng như phương án triển khai các kế hoạch đã đặt ra như: Doanh thu hơn 1.454 tỷ đồng (tăng 146% so với năm 2022); lợi nhuận sau thuế hơn 110 tỷ đồng; sản xuất than đạt 180.000 tấn; trả cổ tức bằng tiền khoảng 5% vốn điều lệ.



Công ty đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển năm 2023, bao gồm: Tập trung vốn đầu tư xây lắp công trình phục vụ sản xuất than; tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung trọng tâm vào lĩnh vực kinh doanh than thương mại với đối tác/Công ty khai thác mỏ than DNR COAL Indonesia. Khối lượng than thương mại năm đầu tiên 2022 là 500.000 tấn, tăng lên 1 triệu tấn vào năm thứ 2023 và đạt 2 triệu tấn than thương mại vào năm thứ 2024.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua 3 báo cáo và 5 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

Hướng tới năm 2023, Hợp Nhất tự tin mạnh mẽ vào các triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, đặc biệt hoàn thành mục tiêu lớn chính thức trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (HNX), với mã chứng khoán dự kiến là AAH.