Cú “bắt tay” chiến lược của VGS Invest và California Fitness & Yoga

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VGS Invest và California Fitness & Yoga có thời hạn 5 năm ở giai đoạn đầu. Trước mắt, cú "bắt tay" này sẽ cho ra đời sản phẩm chiến lược chung của hai bên là chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club tiên phong có mặt tại Việt Nam. Câu lạc bộ đầu tiên của chuỗi golf này dự kiến sẽ ra mắt tại TP.Thủ Đức vào tháng 6 sắp tới với thiết kế theo mô hình flagship và được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng.

The Dragon Golf Club được phát triển dựa trên thế mạnh của VGS Invest trong lĩnh vực golf công nghệ và California Fitness & Yoga trong lĩnh vực tập luyện và chăm sóc sức khỏe. Cả hai bên cùng liên kết bổ trợ nhau thúc đẩy phát triển dịch vụ thể thao cao cấp, đặc biệt là góp phần phát triển du lịch golf, đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.



Cụ thể, VGS Invest là đơn vị chuyên đầu tư và phát triển ngành công nghiệp golf với thế mạnh là áp dụng công nghệ chơi golf trong nhà của Hàn Quốc để phát triển các câu lạc bộ golf công nghệ tại Việt Nam. Đặc biệt, công ty mẹ của VGS Invest là VGS Group còn sở hữu ứng dụng V-Handicap nổi tiếng với dữ liệu của hơn 100.000 golfer tại Việt Nam và được cấp phép bởi Hiệp hội golf Mỹ (USGA). Trong khi đó, California Fitness & Yoga được biết đến là chuỗi phòng tập luyện thể dục thể thao lớn bậc nhất Việt Nam với 37 phòng tập trên toàn quốc, phục vụ 500.000 hội viên cùng 11 triệu lượt tập luyện mỗi năm. Với những thế mạnh này, sự kết hợp của hai bên được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club với nhiều điểm nhấn đặc biệt.

Phối cảnh của The Dragon Golf Club dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6/2023 tại TP. Thủ Đức.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Bùi Đức Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VGS Group – công ty mẹ của VGS Invest, cho biết: "Chúng tôi rất ấn tượng với California Fitness & Yoga khi đã thay đổi thành công thói quen tập luyện của hàng triệu người Việt Nam và trở thành chuỗi phòng tập quy mô hàng đầu cả nước. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng và lựa chọn hợp tác với California Fitness & Yoga để cùng cho ra đời chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club, góp phần kiến tạo và mở rộng hệ sinh thái golf tại Việt Nam, cũng như khẳng định tầm nhìn của VGS Invest trong việc phát triển hệ thống golf công nghệ trong 3-5 năm tới. Xa hơn, sự hợp tác này còn là chất xúc tác thu hút đầu tư nước ngoài, gia tăng giá trị dự án bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng nền công nghiệp không khói, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp thể thao hàng đầu Đông Nam Á".



Đồng quan điểm, Ông Dane Roy Fort – Tổng Giám đốc chuỗi California Fitness & Yoga chia sẻ: "Việc hợp tác cùng VGS Invest cho ra mắt chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club là cách nhanh nhất để chúng tôi phát triển mảng dịch vụ thể thao cao cấp. California Fitness & Yoga sẽ mang những thế mạnh chăm sóc sức khỏe của mình đến cộng đồng, tiếp nối sứ mệnh xây dựng sức khỏe và kiến tạo hạnh phúc đến cho 100 triệu người Việt. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi cũng mong muốn nâng tầm ngành công nghiệp thể thao và cùng VGS Invest tạo nên những bước tiến mới trong lĩnh vực này".

Trước khi hợp tác với California Fitness & Yoga, VGS Invest đã ký kết hợp tác chiến lược với một đơn vị lớn cuối tháng 3/2023 nhằm chọn lọc những vị trí "vàng" để thực hiện mục tiêu mở rộng chuỗi golf công nghệ The Dragon Golf Club trên toàn quốc trong thời gian tới.



Khách hàng đến CLB Golf Công Nghệ của VGS Invest sẽ được trải nghiệm luyện tập golf với các thiết bị tương tác tối tân.

Là một thành viên của VGS Group, VGS Invest chuyên đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp thể thao và golf tại Việt Nam với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu Đông Nam Á trong sự nghiệp phát triển du lịch gắn với các hoạt động thể thao quốc tế. Sau khi hợp tác với California Fitness & Yoga, VGS Invest đặt mục tiêu mở hàng trăm câu lạc bộ golf công nghệ The Dragon Golf Club khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của nhiều golfer trong bối cảnh sân golf thực địa còn thiếu.