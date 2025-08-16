Cú bắt tay giữa chính quyền và doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số tại các địa phương

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, các địa phương liên tục triển khai những sáng kiến mới nhằm hiện đại hóa quản trị đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) của Việt Nam liên tục cải thiện.

Tính đến tháng 9/2024 Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 - tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng Chính phủ điện tử (EGDI) của Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có chỉ số EGDI ở mức rất cao. Thành quả này phản ánh sự thay đổi trong cách thức vận hành của bộ máy nhà nước, hướng tới minh bạch, nhanh gọn và lấy người dân làm trung tâm.

Mô hình hợp tác giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò then chốt trong tiến trình này, thúc đẩy các ứng dụng công tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế - xã hội (Ảnh: TTXVN).

Tiêu biểu là mô hình Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) - thành viên của Tập đoàn Viettel hợp tác cùng chính quyền TP Hà Nội triển khai tính năng dịch vụ ứng dụng iHanoi, và với chính quyền TP Huế phát triển Hue-S. Đây là hai địa phương lớn với hạ tầng phức tạp, dân số đông, nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ công đa dạng, tạo nên những phép thử điển hình cho khả năng ứng dụng công nghệ phục vụ người dân.

Tại Hà Nội, iHanoi được vận hành như một cổng dịch vụ công tập trung, đáp ứng nhiều nhu cầu chỉ với một tài khoản. Người dân có thể tra cứu thông tin hành chính, gửi phản ánh hiện trường, xem thông tin giao thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, và mới đây là sử dụng “Tiện ích thanh toán” - tính năng cho phép thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí hành chính, thuế đất đai, điện, nước… ngay trên ứng dụng. Tính đến nay, iHanoi đã thu hút hơn 5,7 triệu người dùng tạo tài khoản trên ứng dụng, hệ thống ghi nhận khoảng 72 triệu lượt truy cập.

Tại Huế, Hue-S đã chứng minh khả năng tạo ra tương tác đa chiều giữa người dân và chính quyền, với các tính năng phản ánh hiện trường xử lý trong 24h, cảnh báo thiên tai, và kết nối tới hàng trăm dịch vụ tiện ích... Hue-S đang được đánh giá là một ứng dụng dịch vụ công thành công hàng đầu cả nước khi được 70% người dân địa phương lựa chọn sử dụng với tỷ lệ hài lòng đạt tới 90%.

Cả iHanoi và Hue-S đều cho thấy, khi công nghệ được triển khai đồng bộ, nó không chỉ giúp quy trình hành chính minh bạch và nhanh gọn hơn, mà còn thay đổi cách người dân tham gia vào quản trị đô thị.

Một điểm chung quan trọng giữa hai nền tảng này là việc tích hợp hệ thống thanh toán chính thức - nằm trong khâu phối hợp với doanh nghiệp để tối ưu trải nghiệm cho chủ thể người dân. Theo đó, Tổng Công ty dịch vụ số Viettel đã phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ hành chính công TP Hà Nội và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế xây dựng thành công nhóm tính năng “Tiện ích thanh toán” trên iHanoi và tính năng “Thanh toán” trên Hue-S.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân hai địa phương có thể nộp phí, lệ phí các dịch vụ hành chính; đóng tiền phạt vi phạm giao thông hoặc nộp tiền dịch vụ vệ sinh; thanh toán điện, nước, nạp điện thoại; mua data viễn thông… ngay trên hai ứng dụng. Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua những nguồn tiền chính thống gồm các ngân hàng lớn (BIDV, VPBank, VietinBank, Sacombank…) và Viettel Money - hệ sinh thái tài chính số của Viettel Digital. Điều này giúp người dân an tâm hơn, tránh rủi ro từ các ứng dụng giả mạo đang gia tăng.

Bên cạnh việc thuận lợi thực hiện các thủ tục thanh toán, người dân khi có nhu cầu thiết yếu còn được hưởng lợi thông qua các ưu đãi được tích hợp ngay trên hai ứng dụng. Hiện tại Viettel Money đang triển khai các chương trình ưu đãi cho người dùng Hue-S và iHanoi, như giảm tới 40% khi mua bảo hiểm ô tô (chỉ từ 288.000đ/năm) và 50% khi mua bảo hiểm xe máy (chỉ từ 33.000đ/năm). Đồng thời, các dịch vụ viễn thông như nạp điện thoại và mua gói data di động được ưu đãi lần lượt lên tới 10% và 5%...

Nhìn từ iHanoi và Hue-S, có thể thấy rõ hiệu quả khi chính quyền và doanh nghiệp cùng đặt người dân vào vị trí trung tâm: mọi cải tiến, tính năng mới đều nhằm vào việc giúp người dân thuận tiện hơn, an toàn hơn, chủ động hơn trong việc tiếp cận dịch vụ công. Đó chính là nền tảng để các địa phương tiến tới một mô hình đô thị thông minh thực sự, nơi công nghệ và đời sống hòa quyện, phục vụ cho sự phát triển bền vững.