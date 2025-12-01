Cú “chơi lớn” ngay dịp đầu năm: Doanh nghiệp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ khủng 51%

CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã FT1) vừa công bố ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ lên tới 51,42%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 5.142 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ 20/01/2026.

Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Luôn duy trì chính sách cổ tức cao bằng "tiền tươi"

FT1 đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ năm 2017 và chưa năm nào "quên" trả cổ tức, với mức chi trả luôn duy trì trên 30% bằng tiền mặt.

Được biết, tiền thân của công ty là Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1, thành lập năm 1968. Hiện FT1 có vốn điều lệ khoảng 70,8 tỷ đồng, chuyên sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng máy động lực và máy nông nghiệp. Khách hàng của doanh nghiệp phần lớn là các hãng lớn như Honda, Yamaha, Atsumitec, Sumitomo Heavy Industries Vietnam, Schaeffler Vietnam, Piaggio Vietnam…

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, công ty đạt doanh thu 920.49 tỷ đồng và LNST 69,43 tỷ đồng; tăng lần lượt 1% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên 9/12, cổ phiếu FT1 dừng ở mức 49.500 đồng/cp.