Cư dân mạng than trời vì tiền điện tăng gấp đôi gấp ba tháng trước, có người lên đến cả chục triệu đồng

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), nắng nóng gay gắt cả 3 miền khiến công suất cực đại (Pmax) và sản lượng tiêu thụ điện ngày (A ngày) trên quy mô toàn quốc tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, lúc 13h30 ngày 27/4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26/4 cũng lên tới 993 triệu kWh. Lượng điện công suất cực đại các ngày 27 và 28/4 có giảm nhẹ nhưng đều duy trì trên mức 44.000 MW.

Dân tình đua nhau "flex" ...tiền điện

Đặc biệt tại TP.HCM - nơi đang hứng chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm, vào kỳ phát hành hóa đơn tiền điện ở TP.HCM (ngày 1/5), nhiều người dân than phiền hóa đơn tiền điện tăng cao đến không ngờ.

Trong hàng loạt bài viết trên mạng xã hội, thay vì khoe giá trị những vật phẩm sang chảnh với giá trị cao, những bài viết "khoe" hóa đơn tiền điện lại càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dưới phần bình luận, không ít những hóa đơn tiền điện từ tiền triệu đến cả chục triệu đã được đưa ra khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Bạn Nguyễn Thanh Nhàn (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, 2 tháng vừa qua, tiền điện trong nhà đều ở mức 2,5 - 2,6 triệu đồng, tăng gấp đôi so với những tháng trước đó. Do thời tiết quá nóng bức nên gia đình thường xuyên sử dụng 3 chiếc điều hòa vào thời gian chiều tối cho 3 phòng ngủ riêng. Nhàn chia sẻ:

“Ban ngày cả nhà mình cũng đi học, đi làm cả, chỉ có thời gian tối ở nhà. Dù thời tiết tối có dịu hơn so với ban ngày nhưng vẫn khá oi bức và khó chịu. Ai cũng muốn tối là khoảng thời gian thư giãn sau một ngày mệt mỏi nên dù có bớt ăn bớt tiêu đi một chút cũng chấp nhận vậy.”

Nhàn cũng chia sẻ bản thân thường cố gắng chỉ duy trì nhiệt độ phòng ở mức 26 - 27 độ C theo khuyến nghị nhưng tiền điện những tháng gần đây vẫn tăng “choáng váng” bởi thời gian sử dụng điều hòa tăng hơn hẳn.

Nhiều người cho biết, tiền điện tháng vừa qua đã tăng gấp đôi hoặc lên đến gấp 3 lần tháng trước đó. Thậm chí với những người thuê phòng trọ, tiền điện còn vượt quá tiền thuê phòng.

Anh N.V.T (TP.HCM) cho biết tiền điện tháng này của anh gấp đôi tháng trước đó do sử dụng điều hòa nhiều hơn.

“Mình ở trọ một mình nên tháng trước chỉ dùng 400.000 đồng nhưng tháng này đã lên đến 900.000 đồng. Do ban ngày đi làm nên mình chủ yếu chỉ sử dụng buổi tối đến sáng hôm sau, khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tháng trước mình chỉ bật điều hòa đến khoảng nửa đêm, thậm chí có ngày không bật nhưng tháng vừa rồi do thời tiết quá oi bức nên đành bật cả. Nắng nóng cũng phải làm vậy mới ngủ được.”

Chị Bế Thị Băng (TP.HCM) cũng cho biết, vì tính chất công việc hay phải xa nhà, có những tháng chỉ ở khoảng 2 tuần và thậm chí tháng vừa rồi gần như đi suốt nhưng tiền điện vẫn cao hơn trung bình những tháng khác gấp 3 lần.

"Mình thấy tiền điện năm nào cũng sẽ bắt đầu tăng bất chợt từ tháng đỉnh điểm như này, đều do thời tiết quá nóng, đây là tình trạng chung thôi. Trong mùa hóa đơn điện cao điểm như này mình cũng phải tự hóa giải nó bằng cách giảm bớt nhu cầu sử dụng điện lại, hạn chế bật nhiều bóng đèn, cắm nồi cơm điện, bếp từ, sử dụng điều hòa vào giờ cao điểm... hoặc mỗi ngày tự tắt tiết kiệm điện từ 3 đến 5 tiếng"

EVN dự báo tình hình tiêu thụ điện sẽ tiếp tục tăng cao

EVN dự báo, thời gian tới, tình hình nắng nóng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt có thể kéo dài so với trung bình hàng năm. Đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra nên tiêu thụ điện miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ.

Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, nếu nắng nóng diễn ra ở cả ba miền cũng sẽ làm tiêu thụ điện của toàn quốc cũng sẽ tăng mạnh, gây nhiều áp lực đối với việc vận hành và cung cấp điện trong giai đoạn cuối mùa khô.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia nhận định, 2024 là năm tương đối phát triển mạnh mẽ nhu cầu sử dụng điện của toàn quốc gia, cũng như miền Bắc. Do đó, kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 nhận định tốc độ tăng trưởng nhu cầu sử dụng nguồn điện toàn nền kinh tế trong năm 2024 lên đến 9,6%/năm, cao nhất kể từ năm 2018.

Ông Trung cũng đưa ra dự báo, tháng 5, 6, 7 nắng nóng hơn, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%.

Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN khuyến cáo người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối (từ 19h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 - 27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm

Khách hàng cũng chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. " Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao ", EVN khuyến cáo.