Bữa tối định mệnh ở Shibuya

Tối ngày 25/5/2026, tại căn nhà ở quận Shibuya, Tokyo, Shinnosuke Abe - huấn luyện viên trưởng đội bóng chày Yomiuri Giants - đã cố can ngăn cuộc cãi nhau giữa hai con gái 18 và 15 tuổi của mình. Sự việc diễn ra vào khoảng 18h, khi cô con gái lớn cãi lại khiến ông tức giận, túm vào cổ áo và xô ngã cô nhưng không gây thương tích.

Theo các báo Nhật, Abe được cho là đã uống rượu trước đó. Mọi chuyện đến đây, nếu là một gia đình khác, có lẽ sẽ kết thúc bằng một cuộc nói chuyện sau khi tỉnh rượu. Nhưng cô con gái 18 tuổi đã làm một việc rất "Gen Z": mở điện thoại lên hỏi ChatGPT.

Theo nguồn từ phía điều tra (đài Asahi - ANN, đài KHB), cô con gái đã hỏi ChatGPT câu: "Tôi bị bố bạo hành" (nguyên văn: 「父親から暴力を受けた」).

Đây là lần đầu tiên cô có mâu thuẫn lớn với bố ở mức này nên hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì.

Và câu trả lời của ChatGPT cũng rất hợp lý.

ChatGPT đưa ra phản hồi dạng văn bản giải thích rằng "có một dịch vụ tên là Trung tâm tư vấn trẻ em, nơi có thể tư vấn ẩn danh". Theo lời chính cô con gái viết trong thư đọc tại họp báo:

"Tôi đã hỏi ChatGPT, và nó trả lời rằng có Trung tâm tư vấn trẻ em - nơi tôi có thể gọi điện tư vấn ẩn danh. Vì vậy tôi đã gọi điện."

Nói cách khác, ChatGPT không "xúi" cô báo cảnh sát hay tố cáo bố. Nó chỉ làm đúng việc một chatbot tử tế nên làm: cung cấp thông tin về dịch vụ hỗ trợ chính thức của Nhật Bản dành cho trẻ vị thành niên trong tình huống có dấu hiệu bạo lực gia đình.

"Tôi không biết phải làm gì"

Đây là chi tiết mà phần lớn báo Việt đã bỏ qua. Trong bức thư do luật sư của ông Abe đọc tại buổi họp báo từ chức ngày 26/5, cô con gái 18 tuổi đã kể lại đầy đủ chuỗi sự kiện. Cô đã hỏi ChatGPT để xin lời khuyên, và chatbot nhắc đến việc các trung tâm tư vấn trẻ em ở Nhật có dịch vụ tư vấn ẩn danh. Cô gọi đến đường dây đó.

Và rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. "Tôi nói với họ rằng tôi không biết mình nên làm gì," cô viết trong thư, theo tường thuật của Sponichi Annex và Nikkan Sports. "Nhưng không ai hỏi tôi thực sự muốn điều gì xảy ra, họ đã báo cảnh sát."

Vài giờ sau, cảnh sát từ sở Shibuya xuất hiện trước cửa nhà. "Người sốc nhất khi cảnh sát đến chính là tôi," cô viết. "Tôi đã khóc òa khi nhìn thấy bố mình bị dẫn đi."

Khi huyền thoại rơi nước mắt

Sáng 26/5, sau một đêm ở đồn cảnh sát Shibuya, ông Abe được thả. Vài giờ sau, ông xuất hiện trước báo giới trong tư cách huấn luyện viên trưởng Yomiuri Giants lần cuối cùng. "Tôi đã làm hoen ố danh tiếng của huấn luyện viên đội Giants danh giá. Những rắc rối do chính tôi gây ra đã làm tổn thương người hâm mộ và gia đình. Tôi vô cùng xin lỗi" - ông nói trong nước mắt.

Chủ sở hữu đội bóng Toshikazu Yamaguchi tuyên bố: "Chúng tôi xem hành vi bạo lực này rất nghiêm trọng và đã xác định ông không thể tiếp tục giữ chức huấn luyện viên trưởng." Ban lãnh đạo đã chỉ định ông Hideki Hashigami làm huấn luyện viên tạm quyền.

Abe Shinnosuke rơi nước mắt.

Để hiểu mức độ chấn động của sự việc, cần nhắc rằng đây không phải một huấn luyện viên bình thường. Abe gia nhập Giants qua kỳ tuyển chọn năm 2000, giải nghệ năm 2019 với 2.132 cú đánh trúng và 406 home run trong 19 năm sự nghiệp, dẫn đầu Central League về tỷ lệ đánh trúng và RBI năm 2012. Ông là một trong ba cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản đạt cả 2.000 cú đánh trúng và 400 home run. Yomiuri Giants - đội bóng được ví như "New York Yankees của Nhật Bản" - là cả một biểu tượng văn hóa.

Tranh luận chưa từng có ở Nhật

Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận chưa từng có tiền lệ trên truyền thông Nhật Bản: vai trò của AI trong các khủng hoảng gia đình.

Một mặt, chính cô con gái đã thừa nhận không lường được hậu quả. Cô đề nghị mọi người "hãy hết sức tránh việc lăng mạ, công kích trên mạng và bôi nhọ" nhằm vào gia đình, cha và bản thân cô. Mặt khác, sự việc đặt ra câu hỏi: khi một thiếu niên trong khủng hoảng cảm xúc tìm đến AI thay vì người thân hay chuyên gia, liệu AI có đủ tinh tế để đưa ra lựa chọn phù hợp - hay nó chỉ máy móc đưa ra một danh sách "đúng quy trình" mà bỏ qua hoàn toàn ý nguyện thực sự của người dùng?

Cô gái 18 tuổi không hề muốn bố mình bị bắt. Cô chỉ muốn "biết phải làm gì". Nhưng chuỗi quy trình mà ChatGPT khởi động - rồi đến trung tâm tư vấn trẻ em, rồi đến cảnh sát - đã chạy đến điểm cuối cùng mà không một ai dừng lại hỏi cô: "Em thực sự muốn gì?"

Một bài học không có người chiến thắng

Phía cảnh sát Shibuya cho biết ông Abe đã bày tỏ sự hối hận nên đã được thả về và họ sẽ tiếp tục điều tra "trên cơ sở tự nguyện" của các bên.

Trong vụ việc này, không có ai thắng. Một huyền thoại bóng chày 47 tuổi mất sự nghiệp vì một phút nóng giận. Một cô gái 18 tuổi mang theo cảm giác tội lỗi vì đã "vô tình" đẩy bố mình vào còng số 8. Một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Nhật chao đảo giữa mùa giải. Và một chatbot AI - không có cảm xúc, không có ngữ cảnh - đã trở thành "nhân chứng" bất đắc dĩ trong bi kịch của một gia đình.

Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất là câu nói của chính cô con gái trong bức thư: cô đã hỏi ChatGPT vì không biết phải làm gì. Trong khoảnh khắc đó, một người 18 tuổi đã chọn nói chuyện với máy thay vì với mẹ, với người thân, với bạn bè, hay với bất kỳ ai có thể hỏi lại cô: "Con thực sự muốn điều gì?"

Và đó có lẽ mới là câu hỏi lớn nhất mà vụ việc này đặt ra cho mọi gia đình trong kỷ nguyên AI.