Cú hích đầu tư trăm tỷ giúp Tây Ninh thành thủ phủ chăn nuôi gia cầm hiện đại

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Về phía doanh nghiệp có ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus châu Á; ông Ben Cliteur - Tổng Giám đốc Bel Gà châu Á;; ông Vũ Mạnh Hùng; Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hùng Nhơn.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, 2025 là năm ghi dấu hành trình hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus với tốc độ mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực hiện thực hóa chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh. Cụ thể, ngày ngày 24/2, Hùng Nhơn và De Heus đã phối hợp tổ chức Lễ động thổ dự án Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (giai đoạn 1) cùng với Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2 & DHN Tây Ninh 5. Đặc biệt, chỉ vài ngày trước, ngày 5/12, hai bên tiếp tục động thổ dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 6.

Về dự án DHN Tây Ninh 4 được khởi công hôm nay, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết dự án có tổng vốn đầu tư 257 tỷ đồng. Đây là trang trại gà giống được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ cao, hướng đến mục tiêu cung cấp con giống chất lượng, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động môi trường, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.



Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hùng Nhơn

﻿Theo ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc De Heus châu Á, dự án DHN Tây Ninh 4 không phải một cấu phần độc lập, mà là một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Mối liên kết này đã được đặt nền tảng từ Biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao giữa UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus vào năm 2023. Đây là dự án nằm trong chuỗi 12 dự án tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.

Trong chuỗi hợp tác chiến lược giữa Hùng Nhơn - De Heus, Bel Gà là một trong những mắt xích quan trọng, giữ vai trò cung cấp con giống chất lượng cao cho toàn hệ sinh thái. Qua nhiều năm phát triển tại Việt Nam, Bel Gà đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất gà giống hướng thịt và hướng trứng một ngày tuổi, với hệ thống trại giống và nhà ấp vận hành theo các quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ben Clinteur, Tổng Giám đốc Bel Gà châu Á, đánh giá việc liên tiếp triển khai hàng loạt dự án lớn trong một thời gian ngắn cho thấy tốc độ, quy mô và tầm nhìn chiến lược của chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus tại Tây Ninh. Theo ông Ben Clinteur, những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sinh học, tỷ lệ nở, chất lượng đàn giống đã đóng góp quan trọng vào việc nâng tầm giá trị của ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam và tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi sản xuất khép kín của De Heus - Hùng Nhơn.

Về phía địa phương, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, cho biết dự án không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với xã Tân Hội mà còn là bước tiến lớn trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh.



Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội

Đặc biệt, dự án được hình thành từ sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus, hai đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. “Chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và sớm đi vào hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Phượng chia sẻ.

Bên lề sự kiện động thổ là ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa 5 doanh nghiệp gồm: De Heus, Hùng Nhơn, Công ty Trịnh Đăng Khôi, Công ty BD Agriculture Việt Nam và Công ty BDH Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp uy tín đang cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững và minh bạch. Theo thoả thuận, các bên thống nhất hợp tác phát triển hệ thống chăn nuôi với quy mô 1 triệucon gà hậu bị và 3 triệu con gà đẻ trứng.

Thỏa thuận hợp tác còn bao gồm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn quốc tế, tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp hoàn chỉnh. Thời hạn hợp tác 15 năm, với tổng giá trị lên đến 120 triệu USD (tương đương khoảng 3.100 tỷ đồng). Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi giá trị khép kín, từ con giống, dinh dưỡng, thiết bị chuồng trại, quy trình kỹ thuật đến sản phẩm đầu ra, nhằm hướng đến mục tiêu cung cấp trứng gà sạch, an toàn và bền vững cho người tiêu dùng và xuất khẩu. Với thoả thuận này, chuỗi dự án DHN Tây Ninh được kỳ vọng trở thành tổ hợp chăn nuôi gà hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á.

Trong hành trình phát triển tại các địa phương, Hùng Nhơn và De Heus luôn xác định rằng hoạt động sản xuất - kinh doanh phải song hành với trách nhiệm cộng đồng. Chính từ tinh thần đó, Quỹ Từ thiện DHN đã được hai tập đoàn duy trì như một hoạt động an sinh thường xuyên, nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân tại những nơi doanh nghiệp triển khai dự án. Trong dịp này, Quỹ Từ thiện DHN đã trao tặng 500 phần quà, cùng 200triệu đồng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội của xã Tân Hội. Đồng hành cùng Quỹ Từ thiện DHN trong hoạt động chăm lo Tết cho bà con xã Tân Hội, BD Agriculture Việt Nam và Công ty Xây dựng Minh Anh cũng dành tặng 500 phần quà Tết để góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.