Cụ ông 79 tuổi nhận cuộc gọi từ đầu số 0924xxxxxx và 0847xxxxxx thông báo về giao dịch 100 triệu đồng và 7 chỉ vàng: Công an vào cuộc, tìm đến tận nhà

09-12-2025 - 13:48 PM | Sống

Nhận được tin báo, công phường Thành Đông đề nghị cụ ông dừng mọi giao dịch.

Mới đây, công an phường Thành Đông, TP Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Cụ thể vào khoảng 9h sáng ngày 05/12/2025, ông B.V.B (79 tuổi, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại 0924xxxxxx và 0847xxxxxx. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo ông có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Từ đây, đối tượng yêu cầu ông rút khoảng 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và bán 7 chỉ vàng để giao nộp nhằm “giải quyết vụ việc”.

Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Nhờ đã được tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trước đó, ông B.V.B nhận thấy dấu hiệu bất thường và lập tức báo cho Công an phường Thành Đông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường đã phân công cán bộ trực tiếp đến tận nhà phối hợp cùng gia đình xác minh.

Qua trao đổi, lực lượng Công an xác định ông B.V.B bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Công an phường đã kịp thời tuyên truyền, giải thích cho ông B.V.B về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời đề nghị ông dừng mọi giao dịch để bảo vệ an toàn tài sản.

Ngay khi đó, ông B.V.B sau đó đã gửi thư cảm ơn Công an phường Thành Đông vì đã nhanh chóng, kịp thời bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Qua sự việc trên, Công an phường Thành Đông khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Theo đó, cơ quan Công an khi làm việc với công dân sẽ chỉ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua Công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Công an TP Hải Phòng

