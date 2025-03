Cụ ông sống thọ 93 tuổi sở hữu thói quen ăn 1 loại quả mỗi sáng: Tốt cho cả đường huyết lẫn tim mạch

Ông Morris Chang, người sáng lập Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), là người đặt nền móng cho mô hình xưởng đúc chip bán dẫn đầu tiên và lớn nhất thế giới.

Dù đã bước sang tuổi 93, ông vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp lừng lẫy mà còn vì sức khỏe dẻo dai cùng lối sống kỷ luật. Dù tóc đã bạc theo thời gian, ông vẫn giữ được ánh mắt tinh anh, tư duy sắc sảo và trí tuệ minh mẫn.

Bên cạnh tầm nhìn chiến lược và những thành tựu kinh doanh vang dội, điều khiến nhiều người tò mò là cách ông duy trì phong độ làm việc bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực đưa ra những quyết định quan trọng, bí quyết nào giúp vị doanh nhân này có được sức khỏe tốt và tuổi thọ đáng nể như vậy?

Bên cạnh những nguyên tắc quan trọng như duy trì tập thể dục đều đặn, sở hữu chế độ ăn uống cân bằng, làm việc và nghỉ ngơi khoa học của ông, người nhà còn tiết lộ rằng, Morris Chang có thói quen ăn một miếng đu đủ vào bữa sáng mỗi ngày.

Đu đủ chứa nhiều thành phần bổ dưỡng

Đu đủ là một loại trái cây quen thuộc với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Phần lớn hàm lượng calo trong đu đủ đến từ carbohydrate. Trong mỗi khẩu phần 145g, loại quả này cung cấp khoảng 16g carbohydrate, bao gồm 2,5g chất xơ và khoảng 11g đường tự nhiên. Chỉ số đường huyết của đu đủ là 60, với tải lượng đường huyết khoảng 9. Đặc biệt, hàm lượng chất béo trong đu đủ rất thấp, chưa đến 1g trong mỗi khẩu phần.

Một cốc đu đủ tươi (145g) chứa khoảng 62 calo, trong đó 91% đến từ carbohydrate, 4% từ chất béo và 4% từ protein.

Đu đủ cũng là một nguồn dồi dào vitamin C, cung cấp đến 88,3mg trong mỗi khẩu phần. Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành dao động từ 75-90mg, vì vậy chỉ cần một cốc đu đủ là đã đủ đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều vitamin A và nổi bật với lycopene carotenoid – một hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Lợi ích đối với sức khỏe của con người

Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, đu đủ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, các loại vitamin có trong đu đủ đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, giúp tế bào cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giúp da đẹp hơn trông thấy

Vitamin C là yếu tố quan trọng giúp cơ thể sản xuất collagen, góp phần duy trì độ đàn hồi và khả năng tự phục hồi của da. Nhờ chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đu đủ giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe làn da. Ngoài ra, kali trong đu đủ còn giúp dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng da khô và xỉn màu.

Sự kết hợp của vitamin A và C trong đu đủ đóng vai trò như những chất chống oxy hóa, giúp hạn chế tác động của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Tăng cường thị lực

Đu đủ là nguồn cung cấp beta-carotene – một dạng vitamin A quan trọng giúp duy trì đôi mắt khỏe mạnh. Theo nghiên cứu, beta-carotene trong đu đủ có khả năng hấp thụ tốt hơn gấp ba lần so với trong cà rốt hoặc cà chua.

Đối với những người có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, việc bổ sung đầy đủ beta-carotene có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin A từ tự nhiên như đu đủ là một cách an toàn và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe thị lực.

Cải thiện chức năng đường ruột, phòng ung thư

Giống như nhiều loại trái cây và rau quả khác, đu đủ chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và cải thiện chức năng đường ruột. Ngoài ra, enzyme papain có trong đu đủ có tác dụng phân hủy protein, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Papain cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa gluten đối với những người nhạy cảm với gluten không do bệnh celiac. Khi kết hợp với các enzyme từ đu đủ và vi sinh vật, nhiều người đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong hệ tiêu hóa mà không gây ra tác dụng phụ.

Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp hàm lượng lớn folate, xenlulo, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa ung thư ruột kết và giảm tình trạng táo bón.

Tốt cho sức khỏe tim mạch, đường huyết, kiểm soát cân nặng

Chất xơ trong đu đủ không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn mang lại lợi ích cho tim mạch bằng cách giúp kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể. Bên cạnh đó, đu đủ còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie và axit pantothenic – những yếu tố cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

Ngoài ra, nhờ vào khả năng tạo cảm giác no lâu, đu đủ có thể góp phần kiểm soát cân nặng, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đường huyết liên quan đến béo phì.

Lưu ý khi ăn đu đủ thường xuyên

Chuyên gia chỉ ra, những người mắc bệnh dạ dày hoặc đang trong trạng thái đói không nên tiêu thụ đu đủ xanh. Do kết cấu cứng và khô, đu đủ xanh có thể khiến dạ dày phải co bóp mạnh hơn, làm gia tăng cảm giác khó chịu và đau đớn.

Những người có vấn đề về dạ dày vẫn có thể sử dụng đu đủ chín dưới dạng sinh tố sau bữa ăn để tránh gây kích ứng. Với kết cấu mềm, dễ tiêu hóa, đu đủ chín không gây áp lực lên dạ dày, đồng thời giúp làm dịu các vết loét và tổn thương. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

