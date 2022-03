Cú twist bất ngờ: Will Smith bị chỉ trích dữ dội vì tát đồng nghiệp trên sóng live Oscar để bảo vệ vợ, dư luận đổi chiều 180 độ

Vụ việc Will Smith bước thẳng lên sân khấu Oscar 2022 để tát 1 cú trời giáng vào gương mặt của host Chris Rock đang khiến dư luận thế giới sục sôi. Nguyên nhân khiến Will mất kiểm soát đến mức có hành động bạo lực trên sân khấu lễ trao giải danh giá là vì câu đùa vô duyên miệt thị ngoại hình của Chris Rock đối với Jada Pinkett-Smith (vợ của Will Smith).

Đáng nói, dư luận nhanh chóng đổi chiều chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Từ tôn vinh hành động bảo vệ vợ của Will, công chúng bỗng quay sang chỉ trích nam tài tử này vì 3 yếu tố đáng suy xét như sau:

1. Bạo lực là phương pháp tồi tệ nhất để giải quyết mâu thuẫn. Will Smith lại có hành động bạo lực ngay trên sóng trực tiếp phát sóng Oscar - lễ trao giải được hàng triệu khán giả toàn cầu dõi theo. Nếu xem xét kỹ và đánh giá nghiêm túc hơn, đây được coi là hành động cổ súy bạo lực.

2. Will Smith có thái độ thiếu chuyên nghiệp, thiếu sót trong việc kiềm chế cảm xúc cá nhân trong 1 sự kiện danh giá với sự góp mặt của cả trăm nghệ sĩ và thành viên đoàn làm phim dù nguyên nhân được cho là hợp lý (anh và vợ anh bị host miệt thị).

3. Oscar là Giải thưởng Viện Hàn lâm có tầm ảnh hưởng lớn chứ không phải 1 sự kiện thảm đỏ bình thường. Với ý nghĩa tôn vinh nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm xuất sắc, spotlight đáng lẽ ra phải được dành cho họ chứ không phải màn ẩu đả của Will Smith và Chris Rock. Hiện tại trên MXH, netizen chỉ bàn luận về vụ việc này thay vì chú ý đến các tác phẩm, cá nhân, đoàn làm phim xuất sắc. Công sức của họ được cho là đổ bể vì hành động bộc phát của Will Smith.

Will Smith bị chỉ trích dữ dội vì hành động bạo lực trên sóng truyền hình

Dù bật khóc và xin lỗi sau đó, nhưng Will vẫn phải đối mặt với làn sóng phản đối từ công chúng

Netizen bắt đầu tranh cãi nảy lửa, bên phản đối bên bênh vực hành động của Will Smith: "Chris Rock 57 tuổi rồi mà vẫn còn đùa về bệnh của người khác, đừng có đổ tội cho Will vì đã có hành động đó. Anh ấy đã bảo vệ gia đình, nhưng có lẽ không nên làm vậy trên sóng truyền hình trực tiếp", "Will Smith không nên làm thế chứ", "Tôi có thể thấy rằng, Will Smith đã làm đúng. Phụ nữ da màu bị coi thường và đàn ông da màu cũng không nên lấy tóc họ ra làm trò đùa trên sóng TV"...

Netizen còn phản ứng mạnh hơn khi Jaden Smith lên tiếng ủng hộ hành động của cha mình: "Ví dụ tuyệt vời về 1 người cha sử dụng bạo lực để phô diễn sức mạnh. Đây là lý do bắt nguồn từ chính bản tính trẻ con của anh ta. Will ơi, anh đã đánh mất cả cái duyên và phẩm giá của mình rồi đấy", "Không đâu Jaden… đây không phải là cách chúng ta nên làm! Bố của cậu đã mất kiểm soát và chuyện hành hung, chửi bới người khác trên sóng truyền hình quốc gia là không hề ỔN chút nào đâu"

Nguồn: Facebook, Twitter

https://kenh14.vn/cu-twist-bat-ngo-will-smith-bi-chi-trich-du-doi-vi-tat-dong-nghiep-tren-song-live-oscar-de-bao-ve-vo-du-luan-doi-chieu-180-do-2022032811343307.chn