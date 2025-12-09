Cục CSGT: Phát hiện 703 xe vượt đèn đỏ trong một ngày tại nút giao ở Hà Nội

Ngày 8/12, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết trong 24 giờ từ 12h ngày 6/12 đến 12h ngày 7/12, hệ thống camera AI thí điểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội, đã tự động phát hiện 703 trường hợp vượt đèn đỏ. Trên đường Lê Văn Lương, camera ghi nhận 8 xe đi sai làn đường.

Toàn bộ dữ liệu vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.

Xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi do camera AI ghi lại (Ảnh: Cục CSGT).

Báo Tuổi trẻ thủ đô dẫn lời Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý giao thông, trong đó có việc xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh.

Trung tâm đã được nâng cấp giai đoạn 2 và dự kiến từ ngày 10/12 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng AI, cho phép điều khiển tự động theo lưu lượng giao thông thực tế.

Đại tá Nghĩa cho hay, mục tiêu của hệ thống không chỉ phục vụ công tác phạt nguội mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hệ thống camera AI sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay dừng đỗ sai quy định.