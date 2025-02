Cục Đường bộ lên tiếng việc lỗi hệ thống cấp đổi bằng lái xe

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lương Duyên Thống - Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam - cho biết Cục vừa có văn bản 626 ban hành chiều 5/2, gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Trị, về việc triển khai cấp đổi giấy phép lái xe ( GPLX ).

Cuối năm 2024 , Cục Đường bộ đã đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ, các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe điều chỉnh phẩn mềm quản lý phù hợp Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc này nhằm đảm bảo việc cấp GPLX theo các hạng mới từ ngày 1/1 năm nay.

Tuy nhiên, do phần mềm tại một số Sở GTVT cập nhật các phiên bản điều chỉnh chưa đầy đủ nên khi cập nhật, nâng cấp phần mềm mới xảy ra một số lỗi trong quá trình thực hiện việc cấp đổi GPLX.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Tổ hỗ trợ và có văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các Sở GTVT triển khai cài đặt, nâng cấp phần mềm. Tính đến ngày 4/2, hầu hết các Sở GTVT trên toàn quốc đã tổ chức cấp đổi và in được GPLX theo hạng mới cho người dân theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Quảng Trị thực hiện ngay việc tiếp nhận, cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Lộc Liên.

Để phục vụ nhu cầu cấp đổi GPLX của người dân, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Quảng Trị nghiêm túc tổ chức, thực hiện việc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện ngay việc tiếp nhận, cấp đổi GPLX tại địa phương. Trong quá trình triển khai, khi có vướng mắc cần liên hệ Tổ hỗ trợ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Chiều cùng ngày, ngay khi nhận được văn bản của Cục Đường bộ, Sở GTVT Quảng Trị đã ban hành Thông báo 27 về việc tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại GPLX.

Sở GTVT Quảng Trị cho biết do chưa khắc phục được một số lỗi phần mềm hệ thống nên ngày 3/2/2025 Sở này đã có Thông báo số 26 về việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX từ ngày 3/2 đến khi có thông báo mới.

Nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT đã xử lý khắc phục được các lỗi hệ thống phần mềm in GPLX và tiếp tục nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng Dịch vụ công từ ngày mai (6/2).

Trước đó, Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái của Sở GTVT Quảng Trị thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX các hạng. Sở GTVT Quảng Trị giải thích rằng, từ ngày 1/1, sở này tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới sau khi được chuyển giao phần mềm quản lý GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam. Song quá trình thực hiện gặp một số khó khăn do hệ thống phần mềm quản lý GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam bị lỗi.

Các lỗi gặp phải như: Lúc thực hiện thao tác chọn in GPLX có thời hạn thì lại in ra GPLX không có thời hạn và ngược lại; chỉ chọn in 1 GPLX hạng A thì lại in ra cả giấy phép lái xe ô tô và không có thời hạn; khi in GPLX thì không có ngày trúng tuyển ở mặt sau của GPLX hoặc thông tin về hạng của GPLX ở mặt trước và mặt sau không trùng khớp nhau...

Sau khi phát hiện lỗi trên, Sở GTVT Quảng Trị đã cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trực tiếp liên hệ Cục Đường bộ Việt Nam để xử lý. Song phần mềm quản lý GPLX vẫn tiếp tục bị lỗi hệ thống, dẫn đến không thể thực hiện việc cấp đổi .