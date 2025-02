Cục Đường bộ Việt Nam: Người dân không nên đổ xô đi đổi giấy phép lái xe

Người dân Hà Nội chờ đợi làm thủ tục đổi, cấp giấy phép lái xe. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), khuyến cáo người dân không nên lo ngại việc chuyển đổi cơ quan thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Thực tế, thời gian gần đây, người dân ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe, trong đó nhiều người giấy phép còn giá trị sử dụng 1-2 năm. Lý do người dân lo ngại sự xáo trộn khi việc cấp, đổi giấy phép lái xe khi được chuyển từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Theo ông Thống, dù ngành nào thực hiện thì việc cấp, đổi giấy phép lái xe đều theo quy định, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục thuận tiện, nhanh chóng.

Theo Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái, hiện số phôi làm giấy phép lái xe đảm bảo cấp đủ cho các Sở GTVT. Tuy nhiên, do nhiều người đi đổi giấy phép lái xe gây ùn ứ tại các Sở GTVT, trong khi nhân lực và thiết bị in giấy phép có hạn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GTVT, việc bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép từ Bộ GTVT sang Bộ Công an dự kiến trước ngày 19-2.

Để không bị gián đoạn, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các Sở GTVT rà soát, dự báo số lượng phôi giấy phép lái xe cần sử dụng phục vụ cho nhu cầu cấp, đổi đến hết tháng 2-2025.

Các Sở GTVT phối hợp với công an địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe để bàn giao ngay khi có yêu cầu; hoàn thành việc cấp giấy phép với các trường hợp đã nộp hồ sơ tại các Sở GTVT trước thời điểm bàn giao.

Thông tin về việc này, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT về Bộ Công an bảo đảm các nguyên tắc cơ bản như bố trí, sử dụng cán bộ phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tránh phát sinh biên chế, đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, bộ sẽ phân cấp, phân quyền cho các tổ chức, cá nhân đủ các điều kiện để thực hiện, áp dụng triệt để công nghệ thông tin và Đề án 06 trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

"Trong quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp" - đại diện Cục CSGT nêu.

Lãnh đạo Bộ Công an giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, ở cấp tỉnh giao Phòng CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT, cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại GPLX để phục vụ nhân dân tại cơ sở.