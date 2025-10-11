Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục trưởng Cục CSGT công khai số điện thoại tất cả người dân nên biết

11-10-2025 - 21:38 PM | Xã hội

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày 10/10 đã công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo đó, đường dây nóng số 0769040404 duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10/10/2025.

Người dân có thể liên hệ qua cuộc gọi, tin nhắn hoặc ứng dụng Zalo.

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc Công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Việc thiết lập đường dây nóng 0769.04.04.04 thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

