Cục trưởng quản lý thị trường lên tiếng vụ Baby Three nghi có ‘đường lưỡi bò’

Đồng loạt tẩy chay

Liên quan đến sản phẩm Baby Three có in hình giống "đường lưỡi bò" trên mặt búp bê khiến dư luận bức xúc, nhiều đơn vị, cá nhân đang tẩy chay sản phẩm này. Theo đó, thương hiệu Kính mắt Anna, Ăn cùng Bà Tuyết và nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) công khai chấm dứt hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc do sản phẩm chứa hình ảnh nghi vấn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Trên nền tảng mạng xã hội TikTok, nhiều tài khoản còn đăng tải clip phá bỏ hình ảnh trên và thay vào đó là hình lá cờ Việt Nam, thậm chí có người còn tiêu hủy số lượng lớn sản phẩm này, dù giá trị mỗi Baby Three không hề rẻ. Các clip này đạt hàng triệu view và lượt tương tác khủng.

Nhiều hội nhóm khách hàng trên Facebook đã đồng loạt lên tiếng tẩy chay sản phẩm này trong một phiên bản Thỏ Thị Trấn V2.

“Cứ nghĩ đây là món đồ chơi đơn giản, nhưng không ngờ chúng bị lồng ghép cả yếu tố chính trị nhạy cảm vào. Từ đây về sau, tôi sẽ không mua bất kỳ sản phẩm Baby Three nào nữa”, chị Nguyễn Thị Huyền ở Hà Nội - chia sẻ.

Baby Three có in hình lưỡi bò trên má đang bị cộng đồng tẩy chay.

Kính mắt Anna thông báo về việc dừng hợp tác với Baby Three: “Chúng tôi nhận được thông tin Baby Three đang vướng phải vấn đề về hình vẽ nhân vật gây tranh cãi. Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi muốn mang tới khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng mà còn hàm chứa những giá trị văn hóa, nhân văn tốt đẹp”.

Sẽ thu hồi nếu vi phạm

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , sau khi phát hiện sản phẩm Baby Three có in hình " đường lưỡi bò ", nhiều người dân còn nhận thấy một số đồ chơi trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc có hình dạng giống "đường lưỡi bò".

Chị Lê Thị Lan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vừa mua một số đồ chơi cho con, trong đó có chiếc điện thoại mô phỏng. Sản phẩm có giá từ 35.000 - 60.000 đồng/chiếc, vừa có nhạc và đèn, kèm hình con thú rất thu hút nên được bán rất chạy trên sàn thương mại điện tử Shopee.

“Nhiều gia đình trong khu chung cư cũng mua về cho con chơi nhưng hôm nay tôi mới để ý kỹ thì thấy ngoài dòng chữ made in China, chiếc điện thoại này được thiết kế khá giống "đường lưỡi bò". Sản phẩm này có rất nhiều màu nhưng chỉ đúng một hình dạng duy nhất như thế nên tôi quyết định bỏ luôn vì không phù hợp với trẻ”, chị Lan chia sẻ.

Điện thoại đồ chơi được thiết kế ghi giống "đường lưỡi bò" được bày bán rộng rãi trên Shopee.

Trước đó, một số người dân phát hiện bản đồ cắm cờ các quốc gia được bày bán trên Shopee, tại khu vực Biển Đông có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bản đồ ghi chú thích South China Sea và đi kèm là hình cắt khúc 9 đoạn (đường lưỡi bò), vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 11/3, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, việc các sản phẩm in "đường lưỡi bò" là vi phạm quy định pháp luật hiện hành, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Thời gian qua một số doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán nhưng không để ý kỹ hình ảnh. “Chúng tôi đã nắm thông tin về những sản phẩm này và sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra. Nếu có sai phạm về hình ảnh sẽ tiến hành xử phạt và yêu cầu thu hồi theo quy định”, ông Linh nói.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đã chỉ đạo đội quản lý thị trường ở các quận, huyện giám sát, kiểm tra về nguồn hàng sản xuất, nhập khẩu, phân phối. Đơn vị này sẽ kiểm tra hóa đơn, chứng từ để xem có phải là hàng nhập lậu hay không.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ kiểm tra hàm lượng những hóa chất độc hại có thể gây ung thư trong các sản phẩm dệt may nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trên thị trường.