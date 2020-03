Cùng đăng dòng tweet về Covid-19, nhưng Bill Gates và Elon Musk lại có những phản ứng khác biệt: Tất cả đều quy về trí tuệ cảm xúc!

Dịch bệnh Corona đang lan rộng trên toàn thế giới và dấy lên nỗi lo lắng cho nhiều người. Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm bệnh đã tăng lên trên 109.900 người trên 97 nước và gây nên hơn 3.800 thương vong.

Khó có thể nói trước những thiệt hại virus Corona đang và sẽ ảnh hưởng như thế nào. Liệu mọi nỗ lực, cố gắng cố kìm hãm và tiêu diệt virus này sẽ sớm thành công? Hay nó sẽ trở thành một đại dịch toàn cầu?

Mới đây, cả giám đốc Tesla Elon Musk và tỷ phú Bill Gates đều thể hiện suy nghĩ của mình qua dòng tweet trên Twitter và blog, điều thú vị là: họ đưa ra quan điểm rất trái ngược.

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, Elon Musk đã tweet: "Hoảng loạn vì virus Corona là việc làm ngu ngốc".

Trái ngược với phản phản ứng trên, Bill Gates đã đăng một bài viết mới lên trang blog của mình với tựa đề: "Cách ứng phó với COVID-19".

Ông viết: "Trong hơn tuần qua, COVID-19 đã có những dấu hiệu khó lường của một mầm bệnh thế kỉ khiến chúng ta lo lắng. Tôi rất mong nó không đến mức quá tệ, nhưng hãy tự ý thức rõ về chúng đến khi có sự tiến triển".

Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt khi đặt những dòng này bên cạnh nhau:

Elon Musk: "Hoảng loạn vì virus Corona là việc làm ngu ngốc".

Bill Gates: "Tôi rất mong nó không đến mức quá tệ, nhưng hãy tự ý thức rõ về chúng đến khi có sự tiến triển".

Cả hai người họ đều sở hữu bộ óc sáng tạo tuyệt vời. Thế nhưng, tweet của một người thì khá tiêu cực, của người kia thì đặt sự an toàn mọi người lên hàng đầu.

Trí tuệ cảm xúc có vai trò gì trong hiện tượng này?

Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận định, thấu hiểu và quản lí cảm xúc. Đây là khả năng rất quan trọng trong cuộc sống. Đặc biệt trong tình hình dịch nCoV hiện này, nó như một "chiếc phao cứu sinh" giúp bạn kiểm soát cảm xúc, có những quyết định và hành xử thông minh.

Những dòng tweet của Elon Musk và Bill Gates được quan tâm, bởi họ là những người có ảnh hưởng lớn đến triệu người, mọi động thái của họ được mọi người theo dõi.

Trong tình huống này, Bill Gates đã làm điều nên làm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã cho rằng với tình hình diễn biến phức tạp của virus hiện nay, rất có khả năng sẽ trở thành đại dịch. Vì vậy điều mọi người nên làm nhất lúc này là thật bình tĩnh và cập nhật tình hình chính xác.

Vấn đề với dòng tweet của Elon Musk là ngữ điệu của ông như làm giảm đi tính nghiêm trọng của tình hình hiện nay, đánh giá thấp sự nỗ lực, hi sinh của các y, bác sỹ và giới khoa học. Elon Musk đã đăng lên dòng tweet khác giải thích để giải thích rõ nội dung tweet cũ. Nhưng rất ít người đọc chúng.

Trái ngược lại, Bill Gates đã viết chi tiết và có sắc thái tích cực hơn. Ông đã nói về những nguy hiểm do COVID-19 gây ra, và tại sao ông tin rằng tình hình hiện tại là một "trường hợp điển hình" về cách thế giới cần giải quyết một vấn đề khẩn cấp đồng thời cải thiện cách thức đối phó với dịch bệnh nói chung.

Cách phản ứng của ông cho thấy khả năng cân bằng giữa lý trí và xúc cảm, một tấm gương xứng đáng noi theo. Câu nói của Bill Gates nói lên một phần tính cách của ông, song hành động ông làm còn khiến chúng ta ngưỡng mộ hơn nữa.

Bill Gates đầu tư phát triển bộ Kit thử SARS-CoV-2 tại nhà

Tháng vừa qua, Quỹ Bill và Melinda Gates đã cam kết lên tới 100 triệu đô la trong nỗ lực giúp toàn cầu ứng phó với COVID-19, và tuần trước, quỹ này tuyên bố sẽ tăng thêm 5 triệu đô la để hỗ trợ các cơ quan y tế công cộng ở khu vực Seattle lớn hơn để chống lại virus Corona. Một dự án được tài trợ bởi Gates đặc biệt đáng chú ý: cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà cho những người tin rằng họ đang bị virus.

Theo tờ Thời báo Seattle, những người sợ rằng họ có thể bị nhiễm bệnh có thể sử dụng để lấy mẫu dịch trong khoang mũi, sau đó họ có thể gửi để phân tích. Kết quả sẽ có trong một đến hai ngày và sẽ được chia sẻ với các quan chức y tế địa phương, người có trách nhiệm thông báo cho những bệnh nhân đã thử nghiệm dương tính.

Cũng theo tờ báo này: "Ngoài ra, những người bị nhiễm sẽ có thể cung cấp thông tin qua các biểu mẫu trực tuyến về chuyến đi và liên hệ với người khác. Điều này sẽ giúp các quan chức y tế dễ dàng xác định vị trí của những người khác có thể cần được kiểm tra hoặc cách ly, cũng như theo dõi sự lây lan của virus và xác định các điểm nóng có thể xảy ra".

Đây có thể là một động thái giúp ngăn ngừa dịch hiệu quả. Vì một trong những lý do rất khó để dự đoán ảnh hưởng cuối cùng của virus Corona là do thiếu kết quả xét nghiệm. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, số trường hợp mắc bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều so với các trường hợp được xác nhận. Và vì không biết COVID-19 đã xâm nhập vào Hoa Kỳ nghiêm trọng như thế nào, người dân sẽ không có các biện pháp phòng ngừa đúng.

Bài học cho những chủ doanh nghiệp

Câu hỏi đặt ra là: "Có nên đầu tư vào những vấn đề tiềm tàng như này không?" Bill Gates chia sẻ: "Rõ ràng, hàng tỷ đô la cho các nỗ lực chống đại dịch là rất nhiều tiền. Nhưng đó là quy mô đầu tư cần thiết để giải quyết vấn đề. Và với sự thiệt hại kinh tế mà một dịch bệnh có thể gây ra, hãy nhìn vào cách COVID-19 đang phá vỡ chuỗi cung ứng và thị trường chứng khoán, chưa kể đến cuộc sống của mọi người - đó sẽ là một món hời."

Nói cách khác, khi đối mặt với rủi ro lớn, hãy chuẩn bị kỹ càng trước khi nó ập tới.

Vì vậy, lần tới khi bạn phải đối mặt với một tình huống mà người khác đang xúc động, đừng chế giễu và hạ thấp cảm xúc của họ. Thay vào đó, hãy cảm thông và chia sẻ cùng họ. Khi làm vậy, bạn sẽ nhìn thấy một viễn cảnh lớn hơn và có thể là một phần tạo nên giải pháp.