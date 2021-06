Cung đường bao biển Hòn Gai – Cao Xanh, tuyệt phẩm mới bên vịnh kỳ quan

Những cung đường bao biển tựa như một đặc sản, hiếm có và giàu giá trị của Hạ Long. Còn nhớ giai đoạn 2018 – 2020, cung đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả nối liền hai thành phố vàng của Quảng Ninh đã tạo ra sức hút bất động sản khổng lồ. Hay đối với Bãi Cháy, tuyến đường Hạ Long vẫn trường tồn một vị thế độc tôn, ôm trọn tất cả sự hào nhoáng của mảnh đất vàng bốn mùa lễ hội. Liền kề sau đó tới tận thời điểm hiện tại là sự bùng nổ của tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn – Hòn Gai, "con đường triệu đô ôm trọn vẻ đẹp của vịnh kỳ quan" hay còn được gọi "tuyến đường đẹp nhất hành tinh" như giới truyền thông vẫn thường ca ngợi.



Năm 2021, Hạ Long lại tiếp tục đầu tư cho những cung đường ven biển, nối dài những mảnh đất "triệu đô view Vịnh" và nối dài cả những cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư. Cụ thể, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định yêu cầu mở rộng tuyến đường bao biển quy mô 6 làn xe về phía khu vực Cao Xanh - Hà Khánh để thống nhất với tuyến đường bao biển từ Công viên Lán Bè đến Cột 8, đồng thời mở rộng tuyến đường bao biển cũ đường Trần Thái Tông.

Giá BĐS Cao Xanh – Hà Khánh tăng "phi mã"

Không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông vận tải, du lịch, những cung đường bao biển còn mang lại lợi ích trực tiếp cho các dự án khu vực kế cận và mở ra một trục bất động sản đẳng cấp nơi tuyến đường đi qua.

Tính từ năm 2014 đến nay, giá đất Trần Quốc Nghiễn đã liên tục tăng vượt ngưỡng 100%, có nơi lên tới 200 triệu đồng/m2. Còn lại Cầm Phả, tuyến đường bao biển cũng đẩy giá trị bất động sản khu vực xung quanh tăng gần 20 triệu đồng/m2 chỉ trong vòng 3 năm.

Thông qua những số liệu thực tế về sự "phi mã" của những cung đường bao biển, các chuyên gia dự báo, sau khi tuyến đường Hòn Gai – Cao Xanh được hoàn thiện, giá bất động sản quanh khu vực này có thể tăng 3,4 lần, hoặc ít nhất 10-15% trong năm đầu tiên.

Vì sao là Cao Xanh – Hà Khánh?

Vài năm trước, Cao Xanh – Hà Khánh vẫn chỉ được biết đến như một "chợ bất động sản của Hạ Long", nơi tập trung nhiều loại hình BĐS và hạ tầng còn cần nhiều hoàn thiện so với sự hoa lệ, hiện đại của Hòn Gai, Bãi Cháy. Song, Hạ Long có định hướng quy hoạch của riêng mình, và Cao Xanh – Hà Khánh cũng đang thay đổi.

Theo phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, phía Bắc Vịnh Cửa Lục gắn liền với đô thị sinh thái, hình thành môi trường sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên bên bờ Vịnh. Với không gian trong lành, quỹ đất thoáng rộng, Cao Xanh – Hà Khánh, mảnh đất vàng hiếm hoi còn sót lại tại lõi đô thị cổ Hòn Gai sẽ tiếp nhận xu hướng dịch chuyển không gian sống từ trung tâm Hòn Gai (vốn đã cạn đất cho những dự án mới) và hình thành một vùng phát triển theo hướng mới, hiện đại và bài bản hơn.

Không chỉ nối dài tuyến đường bao biển của thành phố, cung đường Hòn Gai – Cao Xanh mà còn mang ý nghĩa nối hai khu vực phát triển cũ – mới của Hạ Long.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những dự án mới, nổi bật tại Cao Xanh – Hà Khánh cũng là lý do quan trọng thu hút sự chú ý của khách hàng và nhà đầu tư, điển hình có thể kể đến The Ruby Hạ Long. Đầu tiên, đây gần như là dự án căn hộ cao cấp hàng đầu trong khu vực do quy hoạch đô thị mới hạn chế nhà cao tầng. Thứ hai, các thống kê về số liệu bán hàng cho thấy, dự án này thực sự có sức hút.

The Ruby Hạ Long sẽ là tâm điểm của làn sóng dịch chuyển không gian sống về phía Cao Xanh – Hà Khánh

Chỉ trong 6 tháng ra mắt, dự án đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi giao dịch thành công hơn 90% quỹ hàng tòa A. Cần nhấn mạnh rằng, đây là giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản do ảnh hưởng đại dịch Covid. Tòa tháp thứ 2 của dự án (tòa B) dù mới ra mắt cuối tháng 5 cũng đã nhận được rất nhiều quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư. Được thiết kế theo ý tưởng "sống nghỉ dưỡng kết hợp sống công nghệ thông minh" (phần lớn các căn hộ tại đây được đầu tư thiết bị Smart Home và nhiều tiện ích số trong các khu vực cộng đồng), tòa tháp này lập tức trở thành điểm nhấn mới của khu vực Cao Xanh – Hà Khánh. Đối với một khu vực mới phát triển, sự xuất hiện của những loại hình bất động sản thông minh, cấp tiến là điều cần thiết, và The Ruby Hạ Long đã làm tốt yếu tố này.

Cũng phải nói thêm, bằng việc áp dụng công nghệ, tối giản chi phí, tối ưu hiệu năng vận hành, dự án đem đến một sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý. Theo CSBH dự kiến chỉ cần thanh toán ban đầu 350 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ. Phần còn lại được giãn cách theo tiến trình thanh toán linh hoạt. Khách hàng cũng được hỗ trợ vay vốn tối đa 70%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng đi kèm miễn phí trả nợ trước hạn, miễn phí quản lý năm đầu tiên. Với khách hàng không có nhu cầu vay vốn, CĐT chiết khấu ngay 5% GTCH (chưa tính VAT và KPBT).

