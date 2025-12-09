Cùng là đám cưới nhưng đây là chuyện Tiên Nguyễn được làm, Hà Tăng - Linh Rin thì không!

Đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra trong ngày 7/12 vừa qua vẫn để lại nhiều dư âm trên mạng xã hội. Không chỉ bởi độ xa hoa, phủ kín hoa nhập khẩu hay dàn khách mời toàn những gương mặt đình đám, hôn lễ của ái nữ nhà tỷ phú còn gây chú ý vì mức độ cởi mở hiếm thấy trong một đám cưới hào môn. Điều này ngay lập tức khiến dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với lễ cưới của hai nàng dâu cùng gia đình là Hà Tăng và Linh Rin trước đó.

Từ lễ gia tiên ở tư gia đến tiệc cưới chính buổi tối, hầu hết hình ảnh của cô dâu, chú rể, khách mời, không gian tiệc hay khoảnh khắc hậu trường của Tiên Nguyễn và Justin đều được hé lộ rộng rãi. Những đoạn clip bắt trọn khoảnh khắc cô dâu rạng rỡ, chú rể chú tâm chăm sóc, dàn khách VIP tề tựu, thậm chí hình ảnh tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên vui vẻ xuất hiện trước truyền thông đều lan nhanh trên mạng. Dù có đội an ninh kiểm soát, bầu không khí lễ cưới vẫn khá thoải mái, không quá hạn chế thiết bị ghi hình hay phóng viên.

Đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra tại biệt thự khá thoải mái, đội ngũ an ninh cũng không quá "căng" so với quy mô của 1 hôn lễ nhà tỷ phú

Mọi việc diễn ra y hệt đám cưới của một người bình thường, công khai và thoải mái

Vợ chồng Tiên Nguyễn đều công khai lộ diện, đeo trang sức chứ không cần "tiết chế"

Vợ chồng tỷ phú rạng rỡ ra mặt khi con gái lên xe hoa

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên thân thiệt với truyền thông

Cả hai lộ diện như bao bố mẹ khác trong ngày vui của con cái

Sự tự do này khác hẳn với lễ cưới của Hà Tăng. Trong đám cưới của "ngọc nữ", an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí có vệ sĩ che ô kín để ngăn việc ghi hình. Không gian cưới được kiểm soát chặt chẽ, mọi hình ảnh chỉ được hé lộ nhỏ giọt. Những hình ảnh trong lễ cưới này cũng được giữ kín bưng suốt nhiều năm sau cả hai mới chia sẻ. Dù thời đó Hà Tăng là ngôi sao nổi tiếng những dàn nghệ sĩ tham dự bị hạn chế, chỉ những người cực thân mới góp mặt.

Đám cưới Hà Tăng từng phải che ô khi thực hiện các nghi lễ

Hình cưới của "ngọc nữ" được giữ kín suốt nhiều năm

Nay Hà Tăng và chồng công khai xuất hiện trong dàn khách mời cưới em gái

Đến đám cưới Linh Rin – Phillip Nguyễn năm 2023, gia đình cũng áp dụng quy định riêng, thiệp mời ghi rõ khách mời không được phép chia sẻ hình ảnh trước khi cặp đôi công bố chính thức. Lễ cưới tổ chức ở nước ngoài, quy mô lớn nhưng thông tin được giữ kín, hình ảnh hạn chế, tất cả đều thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của hai nhân vật chính.

Vợ chồng Linh Rin cũng từng đưa ra những quy tắc đặc biệt về việc bảo mật hình ảnh

Chính sự cởi mở này khiến nhiều người cho rằng Tiên Nguyễn được ưu ái một đặc quyền, đám cưới ít quy tắc, nhẹ nhàng và mở lòng hơn hẳn. Một phần vì tính cách của cô vô trẻ trung, hoạt động mạnh trên mạng xã hội, không đặt nặng sự bí mật. Một phần khác, có lẽ bởi ở vị trí con gái cưng của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn được gia đình cho phép giữ phong cách đúng với bản thân, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc hơn so với 2 anh Phillip Nguyễn, Louis Nguyễn.

Vợ chồng Tiên Nguyễn "thả cửa" hơn hẳn

Nhiều người cho rằng sự khác biệt này xuất phát từ vai trò và tầm ảnh hưởng của nhân vật cô dâu chú rể. Tiên Nguyễn kết hôn với một người ngoại quốc, trước đời tư kín tiếng. Trong khi đó, Hà Tăng, Lin Rin về làm dâu nhà giàu khi đã là người nổi tiếng. Khi kết hôn năm 2012, Hà Tăng đang ở đỉnh cao danh tiếng với hình tượng "ngọc nữ" được săn đón bậc nhất showbiz. Cô là ngôi sao lớn, mỗi chuyển động đều dễ tạo bão truyền thông. Trong khi đó, Louis Nguyễn lại là con trai lớn trong gia đình doanh nhân nổi đình đám.

Vì vậy, đám cưới của đôi vợ chồng trẻ buộc phải được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, hạn chế tuyệt đối hình ảnh lọt ra ngoài, nhằm đảm bảo sự riêng tư và giữ gìn hình ảnh của cả hai gia đình lẫn khách mời. Bối cảnh ấy hoàn toàn khác với hiện tại, khi thông tin đã cởi mở hơn và mỗi thành viên trong gia đình có quyền thể hiện phong cách riêng.

Dù cách thức tổ chức khác nhau, nhưng nhìn lại hiện tại, cả ba cặp đôi trong gia đình Hà Tăng - Louis Nguyễn, Linh Rin - Phillip Nguyễn và Tiên Nguyễn - Justin Cohen đều đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân trọn vẹn theo cách riêng của mình. Hà Tăng chọn bình yên, kín đáo, Linh Rin giữ sự tinh tế, chỉn chu còn Tiên Nguyễn mang năng lượng trẻ trung, cởi mở hơn. Mỗi người có một lựa chọn phù hợp với tính cách, bối cảnh và thời điểm của họ. Điều đó cho thấy câu chuyện nghi thức hay độ "mở" của đám cưới không phải vấn đề quá nghiêm trọng, mà chỉ là sự khác biệt trong phong cách, miễn sao cô dâu chú rể hạnh phúc và thoải mái với hành trình của chính mình.