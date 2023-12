Cùng người tiêu dùng vượt khó, AEON Việt Nam kích cầu mua sắm cuối năm

‘Bài toán’ tiêu dùng thay đổi trong năm 2023



Năm 2023 ngành bán lẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức. Các chuyên gia kinh tế dự đoán, tình hình tài chính kinh tế những tháng cuối năm và cho dịp Tết 2024 có vẻ lạc quan hơn, thế nhưng dấu hiệu của việc nới lỏng chi tiêu vẫn chưa thật sự rõ rệt.

Theo báo cáo mới đây của Kantar Việt Nam, người tiêu dùng có thể sẽ không cắt chi tiêu cho những mặt hàng thiết yếu và quà tặng dịp Tết, tuy nhiên, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm ở phân khúc thấp hơn hoặc nhiều khuyến mãi hơn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng sẽ ưu tiên những kênh mua sắm mang lại nhiều giá trị hơn, tiện lợi hơn, thay vì chỉ tập trung vào một lựa chọn nhất định.

Đại diện Bộ Công Thương dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cuối năm có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục và nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng … Các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra đột biến về giá cả cho người tiêu dùng, đồng thời lên kế hoạch triển khai các giải pháp, chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Ông Bùi Trung Chính, Giám đốc Thu mua ngành hàng Thực phẩm khu vực phía Nam của AEON Việt Nam cho biết, dự kiến sức mua sẽ tăng từ 5-10% trong giai đoạn cuối năm 2023. Do đó, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn cung lớn các loại hàng hóa, tăng khoảng 10% so với năm trước, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả ổn định kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Tại các Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON, các siêu thị AEON MaxValu, bên cạnh các chương trình thường lệ như: Ngày lễ thành viên 5-20 hàng tháng, chương trình Nhân đôi điểm tích lũy vào ngày 15 hàng tháng dành cho đa số các mặt hàng, ưu đãi "Thứ tư vui vẻ"... AEON Việt Nam còn phối hợp với các nhà cung cấp lên kế hoạch hàng hóa, chủ trương mang "Giá rẻ mỗi ngày" đến cho khách hàng Việt thuận tiện mua sắm, đồng thời phần nào hỗ trợ đối tác gia tăng sản lượng sản phẩm được tiêu thụ.

Doanh nghiệp còn tung hàng loạt các chương trình lễ hội đặc sắc với mức ưu đãi giảm mạnh đến 70% cùng nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn như: đồng giá, mua 3 tặng 1, mua 1 tặng 1, Giảm giá deal sốc chỉ từ 1.000 đồng... cho các mặt hàng thời trang, chăm sóc sắc đẹp, điện máy gia dụng và các ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm...

"Chúng tôi không chỉ cung cấp đa dạng về chủng loại, mẫu mã mà còn có mức giá cạnh tranh của các sản phẩm ở tất cả các ngành hàng từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, điện máy gia dụng... để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm" – Ông Bùi Trung Chính cho biết thêm.

Từ ngày 15/12, AEON Việt Nam bắt đầu giới thiệu các sản phẩm giỏ quà Tết tới khách hàng để phục vụ nhu cầu chuẩn bị quà biếu, tặng cho dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

Đặc biệt, nhiều voucher mua sắm lên đến 1 triệu đồng từ 12.12 – 18.12.2023 cùng hang loạt ưu đãi bất ngờ trên kênh thương mại điện tử của AEON Việt Nam - AEON EShop https://aeoneshop.com/ cũng được kích hoạt để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của giới trẻ.

Để chuẩn bị cho mùa lễ Giáng sinh năm nay, AEON Việt Nam mang đến một không gian mua sắm lung linh, rực rỡ như "Khúc giao hưởng ánh sáng". Ngoài ra, từ 14 đến 25 tháng 12, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hoạt động đặc sắc như buổi biểu diễn nhạc Acoutic, quay số may mắn, ông già Noel phát kẹo… phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng ở mọi lứa tuổi.

Trong giai đoạn Giáng sinh và Tết Dương lịch, Siêu thị sẽ kéo dài thời gian hoạt động, và mở cửa xuyên suốt để phục vụ khách hàng đến vui chơi, mua sắm trong những ngày lễ. Cụ thể, thời gian hoạt đông của hệ thống AEON trên toàn quốc sẽ như sau:

Ngày 23 và 24-12-2023 và ngày 30, 31-12-2023, hệ thống TT BHTH & ST, TTTM khu vực miền Bắc đóng của muộn vào 23h.

Ngày 23 và 24-12-2023 và ngày 30, 31-12-2023, hệ thống TT BHTH & ST, TTTM khu vực miền Nam đóng của muộn vào 22h30.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ người dân mua sắm Tết 2024, AEON Việt Nam cũng lên kế hoạch tuyển dụng gần 1.600 nhân viên thời vụ Tết làm việc tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON với nhiều vị trí với mức lương, thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian trước và trong Tết.