Cùng nhận câu hỏi về "nóc nhà", Doãn Hải My trả lời thể hiện EQ cao, còn Chu Thanh Huyền thì sao?

Có thể nói vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và Quang Hải - Chu Thanh Huyền là hai cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý nhất làng bóng đá Việt thời điểm hiện tại. Hai cầu thủ Văn Hậu và Quang Hải đều là những ngôi sao danh tiếng cao của đội tuyển Việt Nam, trong khi đó, dân mạng thường xuyên đặt hai nàng WAG Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền lên bàn cân so sánh. Chẳng hạn như việc trả lời câu hỏi về ai là người đưa ra quyết định trong gia đình, mỗi nàng WAG có cách trả lời khác nhau khiến dân mạng bàn luận.

Tại đám cưới ở quê nhà Đông Anh hôm 28/3 vừa qua, chú rể Quang Hải và cô dâu Chu Thanh Huyền nhận được câu hỏi: "T rong hai người, ai là người thường đưa ra quyết định và muốn đối phương phải nghe theo? ". Cả Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều chọn đáp án là Chu Thanh Huyền. Quang Hải tôn trọng vợ bằng câu khẳng định " nhà phải có nóc ", còn Chu Thanh Huyền vui vẻ tận hưởng cảm giác "nóc nhà".

Trong gia đình Quang Hải, Chu Thanh Huyền là người đưa ra quyết định và muốn chồng nghe theo

Cùng là "nóc nhà", tuy nhiên với câu " ai là người quyết định trong gia đình ", nàng WAG Doãn Hải My lại thể hiện EQ cao, vừa tôn trọng chồng mà vẫn thể hiện được vị thế của bản thân. Hải My khẳng định bản thân mình chỉ là người góp ý kiến, đưa ra góc nhìn toàn diện hơn cho Văn Hậu rồi sẽ tin tưởng để chồng quyết định.

" Tính em cẩn thận hơn Hậu kha khá, kiểu lặng hơn, khi Hậu nóng, em níu Hậu lại một chút để suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định", câu trả lời khéo léo của Doãn Hải My khiến dân mạng chấm điểm 10. Về phía Văn Hậu, anh cũng chia sẻ: "Hai vợ chồng thỏa thuận xong hết rồi, cuối cùng là nghe vợ, chồng chỉ nói ra thôi".