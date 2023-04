Cùng Trung Nguyên Legend, cà phê Robusta Buôn Ma Thuột đi khắp toàn cầu

Qua đó, Trung Nguyên Legend tiếp tục góp phần nâng cao giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon bậc nhất thế giới, xác lập vị thế của cường quốc cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới.



Tầm nhìn thương hiệu toàn cầu



Tại Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã chia sẻ những sáng kiến và kinh nghiệm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng thương hiệu Trung Nguyên Legend toàn cầu, góp phần hiện thực hóa tiềm năng 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam theo "7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu" do Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đề xuất hơn một thập kỷ trước.

Năm 2012, "7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu" của Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ được đề xướng tại diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới. Đặc biệt, sáng kiến "Tư duy lại khái niệm về cà phê" và "Đa dạng hóa về các phong cách, thói quen, chuẩn mực, và văn hóa thưởng thức cà phê" đã được Trung Nguyên Legend tiên phong nhận lãnh trọng trách hiện thực hóa.

Cà phê Trung Nguyên, G7 và Trung Nguyên Legend hiện diện trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, góp phần đưa cà phê Việt Nam chinh phục thế giới.

Với những tri thức đúc kết từ nguồn gốc, lịch sử, vai trò của cà phê trong sự phát triển của nhân loại đến ngày nay, Trung Nguyên Legend đã định hình cà phê là di sản của nhân loại; là năng lượng tỉnh thức và sáng tạo có trách nhiệm. Đồng thời, cà phê thế giới cần nhìn nhận: không chỉ là Arabica mà còn là Robusta; không chỉ phong cách thưởng thức cà phê Ý kiểu Mỹ, mà còn có phong cách của Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia…; không chỉ là các thương hiệu cà phê đến từ Âu Mỹ mà phải ưu tiên cho các thương hiệu đến từ các quốc gia trồng cà phê để tạo ra tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa cà phê toàn cầu; không chỉ là một thức uống, mà còn là trị liệu, trải nghiệm…



Theo đó, thông qua hệ sản phẩm – mô hình – dự án khác biệt, đặc biệt, duy nhất, Trung Nguyên Legend đang từng bước sáng tạo và xây dựng một hệ sinh thái cà phê toàn diện cho cà phê thế giới theo ba trụ cột: Cà phê vật lý (toàn bộ chuỗi giá trị vật lý của ngành cà phê từ nghiên cứu, trồng trọt, chế biến, thưởng lãm; từ cà phê thô tới cà phê tinh; từ cà phê đóng gói cho đến không gian thưởng lãm cà phê hay thưởng thức tiêu dùng cà phê tại nhà,…), Cà phê tinh thần (toàn bộ các yếu tố mỹ thuật và nghệ thuật để thể hiện và đi kèm với cà phê; các giá trị văn hoá – tinh thần tạo nên cà phê và từ cà phê mà có) và Cà phê xã hội (sự kết nối và sáng tạo của những người dùng cà phê và tác động tích cực hay tiêu cực của họ đến với sự phát triển chung của xã hội).

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Cà phê Thiền – một phong cách thưởng lãm cà phê do Trung Nguyên Legend sáng tạo, góp phần nâng tầm cà phê trở thành cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần.

Đây là những cam kết của Trung Nguyên Legend để góp phần thay đổi nghịch lý của ngành cà phê Việt Nam, điều mà Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã luôn trăn trở từ những ngày đầu thành lập Tập đoàn. Tầm nhìn về một thương hiệu cà phê toàn cầu của Trung Nguyên Legend sẽ góp phần đưa Việt Nam không chỉ là cường quốc xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới về sản lượng, chất lượng, mà còn là trung tâm khởi xướng tư tưởng, triết lý, văn hóa cà phê đặc sắc cho cà phê thế giới.



Tiên phong tạo dựng vị thế cường quốc Robusta

Với tầm nhìn tập đoàn toàn cầu của Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, trong tiến trình gần 27 năm phát triển, Trung Nguyên Legend từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái cà phê toàn diện từ cà phê vật chất – cà phê tinh thần – cà phê xã hội, tạo nên những dấu ấn đặc biệt trên thế giới.

Chất lượng cà phê Robusta Việt Nam đã được các cường quốc tiêu thụ cà phê hàng đầu công nhận trong những năm gần đây như Đức, Pháp, Canada... Đặc biệt, tại Ý – quốc gia xếp hạng nhất về tiêu thụ và sành cà phê, gần đây cũng tăng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam. Trong tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Ý đạt 17.270 tấn, trị giá gần 36 triệu USD, tăng 79% về lượng và tăng 81,5% về trị giá so với tháng 12/2022.

Gian hàng chính thức của Trung Nguyên Legend trên Amazon – nơi người yêu cà phê toàn cầu có thể tìm mua đầy đủ hệ sản phẩm cà phê năng lượng Trung Nguyên – G7 – Trung Nguyên Legend.

Một hệ sản phẩm cà phê năng lượng đặc biệt Trung Nguyên, G7, Trung Nguyên Legend được tạo tác từ những hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon bậc nhất thế giới đã được Trung Nguyên Legend sáng tạo, đóng gói hương vị đặc biệt của cà phê Việt Nam ra với thế giới, mang đến cho người yêu cà phê trải nghiệm pha chế và thưởng thức ly cà phê năng lượng tuyệt ngon tại bất cứ nơi đâu. Phát triển trên tinh thần trách nhiệm, tôn tạo những giá trị di sản của cà phê Việt Nam, Trung Nguyên Legend đã trở thành thương hiệu quốc gia, biểu trưng cho ngành cà phê Việt Nam. Không chỉ là món quà tặng đặc trưng của Việt Nam được khách quốc tế yêu thích, các sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend được chọn làm món quà ngoại giao cũng như xuất hiện trong các hội nghị quốc gia, quốc tế ASEM, APEC, WEF,…



Trung Nguyên Legend cũng tiên phong ứng dụng công nghệ Nano để giữ trọn vẹn hương vị tươi mới, đặc trưng của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, kết hợp phong cách thưởng lãm của thế giới, tạo nên dòng sản phẩm thế hệ mới, chinh phục gu cà phê sành điệu của người yêu cà phê toàn cầu. Đặc biệt, từ năm 2018, Trung Nguyên Legend đã tinh lọc và định vị tất cả hệ sản phẩm cà phê năng lượng, các bộ công cụ dụng cụ pha chế cùng không gian thưởng lãm cà phê theo tinh hoa của 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu của thế giới: Ottoman - Roman - Thiền.

Với tốc độ sáng tạo trung bình hơn 10 sản phẩm/ năm, đến nay, hơn 300 sản phẩm mang thương hiệu Trung Nguyên, G7, Trung Nguyên Legend đã được Trung Nguyên Legend giới thiệu đến người yêu cà phê toàn cầu, hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Thượng Hải thu hút đông đảo cộng đồng yêu cà phê quốc tế đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam.

Các không gian hàng quán Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee và mới đây Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend được xây dựng với định vị khác biệt, là không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật. Nơi đây, toàn bộ hệ sản phẩm cà phê năng lượng tuyệt ngon, hệ sản phẩm cà phê bán lẻ đa dạng, các công cụ dụng cụ, cùng không gian thưởng lãm khác biệt, đặc biệt theo 3 nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền, đem đến những trải nghiệm thú vị về văn hóa cà phê Việt Nam. Với sự khác biệt đó, sau hơn 6 tháng ra mắt tại Thượng Hải, Trung Quốc, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend luôn nhận được sự yêu thích của người yêu cà phê tại thị trưởng tỷ đô này. Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đạt Top 1 quán cà phê toàn Thượng Hải hạng mục "Must Try" – Nhất định phải thử; Top 1 cửa hàng cà phê hot nhất tại đường Tây Nam Kinh trên ứng dụng Dazhongdianpin (ứng dụng hàng đầu tại Trung Quốc đánh giá dịch vụ, địa điểm ăn uống). Cuối năm 2022, Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend đạt 2 giải thưởng danh giá của thị trường Trung Quốc là "Quán cà phê tốt nhất năm 2022" (do Bang Awards trao tặng) và "Quán cà phê nổi tiếng của năm" (trên GOGOShanghai).



Những phong cách thưởng lãm khác biệt như Cà phê Thiền, được sáng tạo từ di sản văn hóa cà phê phin Việt Nam đã gây ấn tượng đặc biệt với người yêu cà phê tại Hàn Quốc.

Hơn nữa, nhiều sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đặc biệt đã được Trung Nguyên Legend nghiên cứu, cô lọc tinh hoa cà phê thế giới để tạo tác nên như: show nghệ thuật trình diễn pha chế ba nền văn minh cà phê với công nghệ 3D mapping; Vở vũ kịch "Chuyện kể 3 nền văn minh cà phê",…



Đặc biệt, dự án Thành phố Cà phê với công trình biểu tượng Bảo tàng thế giới cà phê được Trung Nguyên Legend triển khai trong nhiều năm qua đang dần hiện thực hóa theo đúng tầm nhìn đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu, xứng đáng là Thành phố cà phê của thế giới. Bảo tàng Thế giới Cà phê là điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Buôn Ma Thuột và Việt Nam, trở thành trung tâm cà phê nghệ thuật tiên phong trên thế giới, nơi bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng.

"Bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột là nơi bạn có thể chìm đắm trong văn hóa cà phê" - Theo Tạp chí hàng đầu thế giới National Geographic.

Với tầm nhìn thương hiệu toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị của ngành cà phê Việt Nam, trong gần 27 năm qua Trung Nguyên Legend đã không ngừng xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn diện, khởi tạo những xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm văn hóa cà phê đặc sắc – khác biệt mang bản sắc riêng của Việt Nam, đóng góp vào thế giới cà phê toàn cầu.



Sự kiện mở văn phòng đại diện quốc tế thứ hai tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, sau thị trường tỷ đô Trung Quốc mới đây, Trung Nguyên Legend cho thấy quyết tâm chinh phục những thị trường cà phê hàng đầu thế giới tại Đông Nam Á, Châu Á, Châu Âu, Mỹ…, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn thương hiệu toàn cầu, xác lập vị thế của cường quốc cà phê Robusta trên thế giới.