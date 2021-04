Cuộc đời lạ lùng của NTK Đỗ Mạnh Cường: Từng nghĩ thời trang là phù phiếm, sẵn sàng chắt bóp chi tiêu để "vung tiền" cho 8 người con nuôi dùng toàn hàng hiệu, ăn học nên người

Nhắc đến những tên tuổi lớn của làng thời trang trong nước mà không có Đỗ Mạnh Cường là một thiếu sót. Sở hữu gu thẩm mỹ cá tính và độc đáo, anh là nhà thiết kế có số lượng show diễn cá nhân nhiều nhất Việt Nam.



Ở thời điểm hiện tại, NTK Đỗ Mạnh Cường đang hạnh phúc với những thành tựu của riêng mình: một sự nghiệp thăng hoa và một gia đình đầm ấm. Thế nhưng, để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết được anh đã phải đánh đổi những gì.

"Kẻ ngoại đạo" đến với thời trang bằng duyên số

Đỗ Mạnh Cường từng tự nhận mình là "kẻ ngoại đạo" trong ngành thời trang, bởi anh không phải con nhà nòi hay đam mê thời trang từ bé.

Sinh ra trong một gia đình bình thường nên tuổi thơ của NTK này cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Bố anh làm công nhân nhà máy đóng tàu, còn mẹ kiếm sống bằng đủ nghề như giáo viên dạy trẻ, cắt tóc, cho thuê băng phim, cho thuê áo cưới…

Từ nhỏ, Đỗ Mạnh Cường đã rèn được tính độc lập, biết làm mọi thứ từ đi chợ cho đến giặt quần áo. Ngay cả khi mẹ phải sang Mỹ để kiếm tiền nuôi gia đình, anh cũng chẳng khóc lóc, ủ rũ mà tự chăm lo cho bản thân mình.

Học xong phổ thông, Đỗ Mạnh Cường quyết tâm thi vào trường báo vì đam mê, nhưng không may trượt cả 3 lần. Quá chán nản, anh bỏ đi học vẽ, sau đó thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Bản thân anh tới lúc này vẫn chưa hứng thú mấy với thời trang, chưa kể còn gặp trục trặc tình cảm, nên liên tục bỏ học và nổi loạn.

Thấy Đỗ Mạnh Cường như vậy, mẹ động viên anh sang Pháp tìm lại cảm hứng. Dù nhiều người thân và hàng xóm ngăn cản, gièm pha rằng NTK này "không có tương lai", "cho đi học chỉ tổ phí tiền", bà vẫn bỏ ngoài tai và tin tưởng vào con trai mình.

"Ban đầu cảm thấy thời trang là cái gì đó rất xa hoa và phù phiếm", Đỗ Mạnh Cường nhớ lại. "Càng học tôi càng yêu nó, thấy mình thuộc về nó, nó đúng với con người mình. Bây giờ với tôi, thời trang là cuộc sống rồi".

Sống giữa kinh đô thời trang lớn của thế giới, cuối cùng Đỗ Mạnh Cường cũng hiểu được thời trang là như thế nào. Suốt 7 năm ở xứ người, anh chỉ tập trung học hành, nhiều đêm thức trắng để làm bài. Giáo viên giao làm 10 mẫu thiết kế, một mình anh làm hẳn 100 mẫu, bởi anh biết thành công chỉ đến khi nỗ lực hết mình. Có lẽ chính vì vậy mà NTK này không có nhiều bạn bè ở đây.

Cuối cùng, sự chăm chỉ của anh cũng được đền đáp xứng đáng. Trong kỳ thi tốt nghiệp của trường Chambre Syndicale De La Couture Parisienne, Đỗ Mạnh Cường trở thành 1 trong 20 sinh viên đạt điểm cao nhất với bộ sưu tập "Trophees Saint Roch" được biểu diễn ở bảo tàng Louvre. May mắn tiếp tục mỉm cười khi anh được nhận làm thực tập sinh của Dior trong vòng 1 năm.

Thành công đến từ lối đi khác biệt trong thời trang

Dù nhận được nhiều lời mời ở lại Pháp làm việc, Đỗ Mạnh Cường vẫn quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2007, anh lần đầu ra mắt BST "Cô đơn" tại Đẹp Fashion Show. BST gồm 45 thiết kế chỉ độc một màu đen, lấy ý tưởng từ nỗi cô đơn của người nghệ sĩ sau ánh hào quang, đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Sau đó, NTK này tiếp tục khẳng định cái tôi dữ dội và gai góc thông qua "Nạn nhân thời trang" (2008) và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (2009) đầy tranh cãi. Tư duy thời trang cầu kỳ và táo bạo của Đỗ Mạnh Cường khiến giới chuyên môn thích thú, nhưng không được dư luận chấp nhận.

"Phải làm những thứ điên điên khùng khùng như thế mới được gọi là thời trang", anh lý giải vào thời điểm đó. Một người tự tin vào khả năng của mình như anh không dễ bị khuất phục chỉ bởi một vài bình luận trái chiều. Đỗ Mạnh Cường vẫn dũng cảm đi ngược đám đông, theo đuổi lý tưởng thời trang của bản thân.

"Tôi nghĩ mình lên lấy những lời chỉ trích ấy làm động lực cho bản thân thì tốt hơn là đôi co với họ. Mình không sống chỉ vì những lời tâng bốc yêu thương nhưng mình cũng không chết đi vì những lời ghen ghét", anh nói về các bình luận ác ý.

Chính điều này đã thu hút sự chú ý của doanh nhân Huy Cận. Chia sẻ gu thời trang giống nhau, đồng cảm với nhau về nỗi cô đơn trong sự nghiệp, hai người dần dẫn gắn kết trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Suốt hơn chục năm sát cánh bên nhau, doanh nhân Huy Cận luôn tìm cách để thuyết phục Đỗ Mạnh Cường dung hòa giữa sự ấn tượng và tính ứng dụng trong thời trang. Dần dần, NTK này nhận ra rằng thời trang không có ý nghĩa gì nếu không phục vụ con người.

"Tôi không thể nói suông là tôi giỏi nếu tôi không bán được các thiết kế. Tôi chỉ có thể tự hào rằng tôi tài năng khi sản phẩm tôi làm ra được mọi người yêu thích và sử dụng!", anh nói.

Vì vậy, Đỗ Mạnh Cường đã quyết định chuyển hướng kinh doanh. Sau 13 năm, anh đã xây dựng cho mình 2 thương hiệu là DOMANHCUONG - nhắm đến các doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ và giới thượng lưu và SIXDO - dành cho tầng lớp khá giả, biết ăn mặc, nhưng nhạy cảm với giá cả.

Mới đây, NTK này đã cho ra đời thêm thương hiệu SIXPLUS chỉ bán trên nền tảng online với mức giá cả khá dễ chịu.

Ngoài ra, Đỗ Mạnh Cường cũng mạnh tay trong việc tổ chức các show diễn cá nhân hoành tráng nhằm giới thiệu sản phẩm. Anh là NTK Việt Nam duy nhất tổ chức đều đặn 2 show/năm, trong đó có The Muse, La Vie En Rose, Love, Life in Color, Back to Nature,...

NTK Đỗ Mạnh Cường (phải) và doanh nhân Huy Cận (trái)

Ông bố nhân hậu đông con nhất nhì showbiz

Khó tính trong công việc, cứng rắn khi đối mặt với thị phi, nhưng khi về nhà, Đỗ Mạnh Cường lại là một ông bố dịu dàng và ấm áp. Nhiều người bất ngờ khi biết NTK này liên tục nhận nuôi nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong suốt nhiều năm qua.

"Ẩn dưới vỏ bọc ấy là một người có trái tim giàu tình cảm, nhút nhát", mẹ anh nhận xét về con trai.

Năm 2014, Đỗ Mạnh Cường gặp người con đầu tiên - bé Nhím - tại một ngôi chùa khi đang làm từ thiện tại Long An. 5 năm sau, anh nhận nuôi thêm 5 bé nữa là MyMy, Linh Đan, Gấu, Tít, và Én.

Bản thân NTK này cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành "ông bố đông con nhất nhì showbiz". Bởi lẽ, nuôi dạy cùng lúc 6 đứa trẻ không phải là việc dễ dàng, kể cả với một người có điều kiện như anh. Đỗ Mạnh Cường chỉ làm theo cảm xúc, với mong muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho các con, bù đắp lại những thiệt thòi ấu thơ.

NTK Đỗ Mạnh Cường và 6 người con nuôi đầu tiên

"Đến giờ, mình chẳng giàu có gì, tiền kiếm được cũng chỉ đủ làm show và đủ sống. Mình nghĩ không cần có vài chục tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ mới có khả năng nhận nhiều con nuôi.

Thực ra, trẻ con cần nhất tình yêu thương chứ không phải tiền, cái mình cần cho các con là tình yêu thương chân thành và sự quan tâm chăm sóc để các con có thể cảm nhận được, cho các con một cuộc sống vừa đủ thôi chứ không cần sung sướng như con nhà đại gia, khó khăn 1 chút nhưng sau này có khi lại thành tài", anh chia sẻ.

Cái tên SIXDO - 6 anh em nhà họ Đỗ - cũng là món quà anh dành tặng các con. Anh mong các con sẽ tiếp tục giấc mơ và thông điệp nhân văn mà mình đã gửi gắm vào đó, kể cả khi anh không còn trên đời. Một phần lợi nhuận của thương hiệu này sẽ được trích ra để xây dựng trại trẻ mồ côi dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

NTK Đỗ Mạnh Cường với bé Rồng (trái) và bé Sóc (phải)

NTK này còn nhận nuôi thêm 2 người con nữa là Rồng và Sóc, lần lượt vào các năm 2020 và 2021. Từ một người không có kinh nghiệm, anh trở thành bố bỉm sữa chuyên nghiệp, thuần thục các việc như thay tã, cho con ăn dặm, dạy con học,...

Với Đỗ Mạnh Cường, các con chính là động lực để anh cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui đùa bên các con trên mạng xã hội cá nhân.

Đại gia chắt bóp từng đồng để "vung tay" mua sắm cho con

Là NTK nổi tiếng, lại "mát tay" trong kinh doanh, Đỗ Mạnh Cường cũng được xếp vào hàng đại gia trong làng thời trang Việt. Tuy nhiên, thay vì sống một cuộc đời xa hoa, anh lại dồn tất cả tiền bạc để chăm sóc các con.

Theo Đỗ Mạnh Cường, kể từ khi nhận nuôi các con, anh đã phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu cá nhân để dành tiền lo cho tương lai của chúng.

"Những đứa trẻ làm thay đổi thói quen tiêu tiền của tôi, khiến tôi chậm lại một bước trước khi quyết định vung tay. Tôi phải chịu trách nhiệm với các con, phải cho chúng cuộc sống tốt hơn, đó là áp lực lớn", anh tâm sự.

NTK này đã quyết định cho tất cả các con theo học tại một trường song ngữ quốc tế, với mức học phí khoảng 120 triệu VNĐ/năm/bé. Anh cũng sắm hẳn một mảnh đất rộng 14.000m2 ở Lâm Đồng để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho các con, giúp các bé có chỗ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá.

Năm ngoái, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi tặng con gái MyMy bộ túi xách màu hồng của Chanel trị giá gần 700 triệu VNĐ. Trước đó, cô bé từng xuất hiện cùng bố với chiếc túi Lady Dior phiên bản mini có giá 105 triệu VNĐ. Con gái Linh Đan của anh cũng sở hữu nhiều túi xách hàng hiệu trị giá cả chục triệu VNĐ từ khi còn nhỏ.

Bé MyMy cùng chiếc túi Lady Dior có giá khoảng 105 triệu VNĐ (trái) và bé Đen với chiếc túi Chanel trị giá 36 triệu VNĐ (phải)

Đây không chỉ là cách để Đỗ Mạnh Cường thể hiện tình yêu thương, mà còn là một phương pháp dạy con độc đáo. "Lấy sự giàu có để dạy con không sai. Sự đủ đầy giúp các bé lớn lên không bị choáng ngợp và hấp dẫn bởi hư vinh, đánh mất bản thân", anh giải thích.

Dù bận bịu với con cái, NTK này cũng không quên dành thời gian chăm sóc bản thân. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40, anh đã "tự thưởng" cho mình siêu phẩm Rolls Royce Phantom đời cũ có giá trên 10 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, Đỗ Mạnh Cường còn sở hữu 1 chiếc Mercedes S400 màu đen, trước khi đổi sang S450L màu trắng có giá 5,5 tỷ VNĐ.

