Cuộc đua nhân tài AI: Google tăng tốc tuyển dụng “người cũ”

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong bối cảnh cuộc đua giành nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gay gắt giữa các “ông lớn” công nghệ như OpenAI, Meta hay Anthropic, Google đang theo đuổi một chiến lược cạnh tranh đáng chú ý: chủ động “trải thảm đỏ” mời những nhân sự từng rời công ty quay trở lại.

Theo dữ liệu do CNBC thu thập và đã được đại diện Google xác nhận, khoảng 20% số kỹ sư phần mềm chuyên về AI mà Google tuyển dụng trong năm 2025 là các “boomerang employees” - những người từng làm việc tại tập đoàn này và nay quyết định gia nhập trở lại. Tỷ lệ này tăng mạnh so với các năm trước, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong chiến lược nhân sự của Google.

Ông John Casey, lãnh đạo phụ trách chính sách đãi ngộ của Google, gần đây cũng đề cập xu hướng này trong một cuộc họp nội bộ. Theo CNBC, ông Casey cho biết các kỹ sư AI bị thu hút bởi tiềm lực tài chính dồi dào và hạ tầng tính toán quy mô lớn của Google - những yếu tố then chốt để triển khai các dự án AI ở tầm cao.

Google hiện sở hữu một “kho” nhân sự cũ có chất lượng cao, đặc biệt sau đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử hồi đầu năm 2023, khi công ty mẹ Alphabet sa thải khoảng 12.000 lao động, tương đương 6% tổng lực lượng lao động. Đợt tinh giản này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát cao và lãi suất tăng nhanh.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu ADP Research công bố đầu năm nay, xu hướng nhân viên quay lại công ty cũ đang gia tăng trên toàn ngành công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin - công nghệ, cho thấy “boomerang” không còn là hiện tượng cá biệt.

Sau cú hích từ việc OpenAI ra mắt ChatGPT cuối năm 2022, Google từng gặp không ít khó khăn trong một số lần triển khai sản phẩm. Tuy nhiên, tập đoàn này đã lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2025 nhờ đầu tư mạnh tay vào hạ tầng AI và thành công của ứng dụng Gemini. Việc công bố mô hình Gemini 3 vào tháng 11/2025 cũng góp phần thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, giúp cổ phiếu Alphabet tăng hơn 60% từ đầu năm, vượt trội so với nhiều đối thủ trong nhóm tập đoàn công nghệ lớn thống trị ngành công nghệ thông tin (Big Tech).

Nhưng ngay cả khi đang tích cực gọi lại “người cũ”, Google vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong cuộc chiến nhân tài. Tháng 7/2025, Microsoft được cho là đã tuyển dụng khoảng 24 nhân sự từ phòng thí nghiệm AI DeepMind của Google. Trong khi đó, OpenAI và Meta cũng không ngần ngại chi mạnh để giữ chân và thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu.

Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman từng tiết lộ vào tháng 6/2025 rằng Meta đã đưa ra mức thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu USD để lôi kéo nhân sự, buộc OpenAI phải dốc toàn lực giữ chân các “ngôi sao” của mình.

Về phía Google, một trong những thương vụ “boomerang” đáng chú ý nhất là sự trở lại của kỹ sư Noam Shazeer. Ông cùng với người đồng sự Daniel De Freitas rời Google năm 2021 để thành lập Character.AI, sau khi các đề xuất phát triển chatbot nội bộ không được thông qua. Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, thông qua một thỏa thuận cấp phép công nghệ, bộ đôi này cùng đội ngũ nghiên cứu đã chính thức quay lại DeepMind.

Song song với việc thu hút nhân tài, Google cũng tiến hành cải tổ sâu rộng bộ máy quản trị nhằm giảm bớt sự trì trệ. Google đã cắt giảm hơn 1/3 số quản lý cấp trung, đẩy nhanh tốc độ ra mắt sản phẩm và chấp nhận đưa ra thị trường những sản phẩm chưa hoàn toàn hoàn thiện để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Đáng chú ý, sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo cấp cao cũng tạo nên khác biệt. Đồng sáng lập Sergey Brin, người quay trở lại làm việc từ năm 2023, được cho là thường xuyên trực tiếp liên hệ với các ứng viên tiềm năng để thuyết phục họ gia nhập. Ở phía bên kia, CEO Meta Mark Zuckerberg cũng được cho là áp dụng cách tiếp cận tương tự trong cuộc đua săn nhân tài AI.

Trong cuộc cạnh tranh nhân lực AI ngày càng khốc liệt, việc Google trở thành điểm đến quen thuộc của chính những người từng rời bỏ công ty cho thấy một thực tế rõ ràng: với nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và tham vọng dài hạn, các “ông lớn” công nghệ vẫn giữ được sức hút rất lớn đối với đội ngũ kỹ sư hàng đầu toàn cầu.