Cuộc sống của Thương Tín trước lúc qua đời: Trầm cảm, cân nặng chỉ còn 40 kg, từ chối làm 1 việc

Chỉ trước khi qua đời vài ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu tới thăm Thương Tín ở quê nhà Phan Rang và cho biết, nam nghệ sĩ có dấu hiệu trầm cảm, sức khỏe báo động. Ông phải ngồi xe lăn, thân thể gầy gò, chỉ còn 40.kg. Ông than phiền vì không được gặp con gái.

Được biết, những ngày cuối đời, Thương Tín muốn trở lại TPHCM. Ông nói rằng, cuộc sống ẩn dật ở quê như một hình phạt với mình. Ông sống trong bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn về tài chính.

Vậy nhưng khi nhạc sĩ Tô Hiếu đã đề nghị "tổ chức một chương trình kêu gọi giúp đỡ cho Thương Tín thì ông từ chối vì không muốn ai thương hại mình, không muốn phiền đến ai nữa. Điều này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, khác hẳn với Thương Tín vài năm trước khi nhận sự giúp đỡ của cộng đồng.

Thương Tín sống khổ những năm cuối đời.

Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu.

Những năm tháng cuối đời, Thương Tín nhận mình khổ vì vợ con khi cuộc sống hôn nhân không thuận hòa. Thậm chí, ông không được gặp con gái. Khi nhìn lại cuộc đời mình, nam nghệ sĩ nhận mình là nhân chứng của “gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980–1990.

Sau khi được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai kịch quan trọng, trước khi chuyển sang điện ảnh và trở thành ngôi sao sáng với những vai diễn để đời trong các phim như "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn"...

Những năm tháng huy hoàng, Thương Tín từng là cái tên được săn đón, là niềm tự hào của màn bạc Việt Nam. Tuy nhiên, như nhiều ngôi sao khác, ông cũng trải qua những trắc trở.

Cuộc sống và sự nghiệp có lúc sa sút vì những vấp ngã cá nhân nhưng tài năng và hình ảnh một thời vẫn khiến khán giả nhớ mãi.