Cuộc tấn công 'bóng ma' ở Bắc Cực: Arkhangelsk phóng Oniks từ lòng biển, Nga gửi cảnh báo tới NATO

Trang Defence Security Asia (Malaysia) mới đây có bài viết với tiêu đề "Cuộc tấn công 'bóng ma' bằng tàu ngầm lớp Yasen-M của Nga ở Bắc Cực gửi lời cảnh báo tới NATO khi Arkhangelsk phóng tên lửa Oniks từ dưới nước ở Biển Barents".

Defence Security Asia đưa tin, Arkhangelsk - tàu ngầm hạt nhân Project 885M Yasen-M mới nhất của Nga - đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình chống hạm Oniks từ dưới nước ở Biển Barents, chứng tỏ khả năng ngày càng tăng của Moscow trong việc đe dọa lực lượng hải quân NATO từ các vị trí bí mật ở Bắc Cực mà không cần để lộ các khí tài tàu ngầm chiến lược ra khỏi vùng biển phía bắc được bảo vệ của Nga.

Arkhangelsk - tàu ngầm hạt nhân Project 885M Yasen-M mới nhất của Nga. Ảnh: Defence Security Asia

Cuộc tập trận ngày 3/6, được Hạm đội phương Bắc và các phương tiện truyền thông nhà nước Nga xác nhận, cho thấy một cấu trúc chống tiếp cận và ngăn chặn trong tầm khu vực ngày càng hoàn thiện của Nga ở vùng Cực Bắc, hiện tích hợp các tàu ngầm tấn công thế hệ thứ tư tàng hình cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển nhiều lớp, phạm vi bao phủ không quân Bắc Cực và khả năng tấn công trên biển tầm xa.

Bằng cách phóng tên lửa hành trình P-800 Oniks từ vị trí hoàn toàn chìm dưới nước nhắm vào mục tiêu giả định trên mặt nước của đối phương ở khoảng cách hơn 200 km, tàu ngầm Arkhangelsk đã chứng minh tính hiệu quả của học thuyết Nga về việc sử dụng các bệ phóng ngầm dưới nước để gây ra sự bất ổn về mặt tác chiến đối với các nhóm tàu sân bay và đoàn tàu tiếp viện của NATO đang tiến đến chiến trường Biển Barents.

Cuộc diễn tập này cũng phản ánh sự thay đổi học thuyết rộng hơn trong Hải quân Nga sau khi xung đột với Ukraine bùng nổ, nơi nguồn lực hạn chế và áp lực hoạt động ngày càng gia tăng đã đẩy Moscow hướng tới thế trận phòng thủ "bảo toàn cứ điểm", tập trung vào bảo vệ các khí tài răn đe hạt nhân hơn là triển khai sức mạnh hàng hải sâu vào Bắc Đại Tây Dương.

Hạm đội phương Bắc của Nga tuyên bố rằng tên lửa đã bắn trúng mục tiêu nổi trên biển, trong khi an ninh xung quan khu vực phóng được tăng cường bởi các tàu chiến thuộc Hạm đội Kola - một bộ phận chiến đấu cốt lõi thuộc Hạm đội phương Bắc, sau khi các tuyến đường vận chuyển dân sự và hành lang hàng không tạm thời bị đóng cửa trên một số khu vực thuộc vùng biển Barents.

Theo Defence Security Asia, mặc dù cuộc tập trận được xếp loại chính thức là huấn luyện chiến đấu thường lệ, việc Nga chủ ý công khai đoạn video phóng tên lửa và các chi tiết hoạt động cho thấy rõ một chiến dịch truyền thông chiến lược song song nhằm nhắc nhở các nhà hoạch định quân sự NATO rằng hạm đội tàu ngầm tấn công của Nga vẫn có khả năng chiến đấu bất chấp áp lực hao mòn liên tục ở những nơi khác trong hệ thống quân sự nước này.

Được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024 với tư cách là tàu ngầm lớp Yasen-M mới nhất thuộc biên chế Hạm đội phương Bắc, tàu ngầm Arkhangelsk là một trong những vũ khí tấn công trên biển có khả năng sống sót cao nhất của Nga nhờ vào khả năng giảm thiểu tiếng ồn, hệ thống sonar (công nghệ định vị và liên lạc dưới nước bằng cách sử dụng sóng âm) tiên tiến và khả năng phóng tên lửa thẳng đứng cho phép thực hiện các hoạt động tấn công tầm xa mà không cần vượt biển Đại Tây Dương.

Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả tàu ngầm lớp Yasen-M là những tàu ngầm “hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất” trong biên chế Hải quân Nga, nhấn mạnh khả năng tấn công các mục tiêu dưới nước, trên đất liền và trên khắp các vùng biển với các đầu đạn tên lửa hành trình đa năng.

Trong khi đó, tên lửa Oniks vẫn là một trong những vũ khí chống hạm nguy hiểm nhất của Hải quân Nga bởi tốc độ Mach 2 trở lên (tương đương khoảng 2.470 km/h), khả năng cơ động ở giai đoạn cuối, hành trình bay sát mặt biển và trang bị đầu dò tinh vi được thiết kế đặc biệt để rút ngắn thời gian phản ứng trước các hệ thống phòng không hải quân NATO.

Tàu ngầm Arkhangelsk đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình chống hạm Oniks từ dưới nước ở Biển Barents. Nguồn: TACC

Lời cảnh báo với NATO

Defence Security Asia nhận định, đối với các chỉ huy hải quân NATO hoạt động gần khu vực eo biển Greenland - Iceland - Vương quốc Anh, cuộc tập trận trên ngày càng cho thấy thực tế rõ ràng rằng tàu ngầm Nga không còn cần phải đi xuyên qua các điểm nghẽn giao thông trên Đại Tây Dương để gây áp lực chiến lược lên các tuyến đường tiếp viện trên biển và cơ sở hạ tầng Bắc Âu.

Thời điểm diễn ra cuộc tập trận của Nga có ý nghĩa chiến lược quan trọng vì nó diễn ra trong bối cảnh các hoạt động giám sát Bắc Cực của NATO được tăng cường, bao gồm máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, tàu ngầm săn lùng mục tiêu của Anh và Mỹ, và sự hội nhập ngày càng rộng lớn của Liên minh Bắc Âu sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Do đó, theo Defence Security Asia, Biển Barents lại nổi lên như một trong những vùng biển tranh chấp quân sự khốc liệt nhất hành tinh, nơi tác chiến dưới biển, sự ổn định về răn đe hạt nhân, cạnh tranh tài nguyên Bắc Cực và quản lý leo thang xung đột NATO - Nga ngày càng giao thoa trong phạm vi khoảng cách hoạt động hẹp.