Thang máy Hyundai – Nhãn hiệu thang máy hàng đầu tại Hàn Quốc đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2014. Với các nhà máy sản xuất thang máy được đặt tại Hàn Quốc, Trung Quốc và 6 công ty tại nước ngoài (Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil), tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 150.000 thang máy và thang cuốn nhãn hiệu Hyundai được lắp đặt, sử dụng tại 55 quốc gia trên toàn thế giới.



Tại Việt Nam, Công ty TNHH Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam được thành lập bởi Công ty Thang máy Hyundai Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, chuyên cung cấp dịch vụ cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử, bảo trì và sửa chữa thang máy, thang cuốn, băng tải, thang hàng,…mang thương hiệu Hyundai tại Việt Nam.

Chủ đề cuộc thi

Với tiêu chí luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến để mang tới sự hài lòng nhất cho khách hàng nói chung và khách hàng tại Việt Nam nói riêng, thang máy Hyundai xin hân hạnh giới thiệu đến bạn cuộc thi Ý tưởng Thiết kế năm 2022 với chủ đề "THINK OUTSIDE THE BOX".

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, có 3 hạng mục thiết kế để lựa chọn và thỏa sức sáng tạo: Concept Idea - Thang máy thông minh ứng dụng công nghệ mới, Interior Design – Thiết kế nội thất thang máy, và National Concept Design – Thiết kế thang máy với những đặc điểm riêng đậm chất Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng

Cuộc thi Ý tưởng thiết kế thang máy Hyundai 2022 tại Việt Nam có 17 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 15.000 USD đang chờ bạn: 01 giải nhất – 4000 USD; 03 giải nhì – 2000 USD; 03 giải ba – 1000 USD và 10 giải khuyến khích – 200 USD

Bạn nghĩ sao nếu một ngày các ý tưởng của bạn sẽ trở thành hiện thực, thực sự hữu ích và được nhiều người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày? Chắc chắn là sẽ rất tuyệt vời!

Thông tin liên hệ và chi tiết

Thời gian sáng tạo, hiện thực hóa ý tưởng thiết kế và nộp bài dự kiến chậm nhất đến hết ngày 19/09/2022.

Thông tin và hướng dẫn chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://hyundaielevator.com.vn/thong-bao-cuoc-thi-sang-tao--think-outside-the-box---your-own-future-elevator-escalator-?lang=vi

Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 024 628 22 978 - máy lẻ 131.