Cuối tháng 2 âm 2 con giáp có quý nhân trợ giúp, giàu sang viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp luôn được đánh giá cao bởi sự tỉ mỉ, khéo léo và chu toàn. Chính sự chỉn chu, cẩn trọng này là những đặc điểm giúp họ đạt được thành công trong cả công việc cũng như trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho người tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy tuổi Mùi muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và chấp nhận đón đầu những thay đổi.

Tháng 2 âm, tuổi Mùi được tam hợp chiếu rọi nên gặp vận may lớn về tài chính, hầu như làm gì cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ. Không chỉ có thu nhập tăng, con giáp này còn gặp may trong chuyện tình cảm. Ngoài ra, việc đi lại cũng đem lại nhiều may mắn cho con giáp tuổi Mùi, đặc biệt là trong công việc. Chẳng bao lâu nữa, tháng 2 âm sẽ kết thúc, do đó, những người tuổi Mùi nên biết để nắm bắt cơ hội trong công việc và tình duyên.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được đánh giá cao ở tinh thần vui vẻ, lạc quan, chăm chỉ. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng luôn biết cách tự động viên bản thân để vượt qua khó khăn. Tuổi Hợi cũng có trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu, rất hay giúp đỡ người khác. Chính sự tích cực và tử tế này giúp họ gặp được quý nhân và nhờ đó, luôn được hỗ trợ đúng lúc cần.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Sau tháng 1 âm với nhiều thành tựu rực rỡ, tuổi Hợi tiếp tục gặp vận đỏ trong tháng 2 âm này. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, được tam hợp chống lưng, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, đem đến cho họ vô vàn những cơ hội tốt để kiếm tiền. Danh tiếng được nâng cao đồng nghĩa với thu nhập ngày càng tăng, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu sang.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Hợi cũng được cho là sẽ rất suôn sẻ trong tháng 2 âm này, người độc thân nên lưu ý. Tháng 2 âm đang dần trôi qua, tuổi Hợi nên biết nắm bắt những thời cơ cả trong công việc lẫn tình duyên, vì những cơ hội tốt tương tự như vậy chỉ trở lại với họ vào dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp thông minh, sắc sảo, tài trí và đặc biệt, sở hữu khả năng quản lý tiền bạc vô cùng xuất sắc. Trong công việc, họ linh hoạt, tài năng và luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định vị thế của bản thân. Còn trong cuộc sống, họ lại là những người tình cảm, nhân hậu và luôn hết mình vì những người mà họ yêu thương.

Nnăm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp và đặc biệt là sẽ có quý nhân trợ giúp vào những thời khắc quan trọng. Được những sao tốt này hỗ trợ, con giáp tuổi Dậu làm gì cũng sẽ hanh thông, sự nghiệp thăng hoa, khả năng tài chính ngày càng được cải thiện.

Nếu như tuổi Mùi và tuổi Hợi có những ngày cuối tháng 2 âm đầy may mắn và tài lộc thì tuổi Dậu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của hung tinh Quan Phù, Phi Phù và Ngũ Quỷ, họ được khuyên nên cẩn trọng trong giao tiếp, đi lại, đề phòng kẻ tiểu nhân cản trở trong công việc. Trong chuyện làm ăn, đặc biệt khi ký kết hợp đồng con giáp này cũng cần nghiên cứu kỹ các điều khoản để tránh các rủi ro về pháp lý.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.