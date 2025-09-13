Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

13-09-2025 - 18:08 PM | Xã hội

Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ quá trình điều tra vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng (SN 1971; ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Lý do ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh là do có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của ông Đỗ Trọng Hưng tính từ ngày 11-9-2025 đến ngày 6-1-2026.

Hiện ông Hưng liên quan đến vụ án nào thì chưa được Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Ông từng công tác tại Huyện ủy Quảng Xương, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Từ 2005 đến 2015, ông Hưng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Nông Cống cũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 10-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 9-2024, ông được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Thành Nam

Người lao động

