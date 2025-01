Cựu bí thư Trịnh Văn Chiến: "Tôi thực sự rất buồn và cay đắng"

Chiều ngày 17-1, tại TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục diễn ra phần tranh tụng trong vụ án hình sự liên quan tới cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng và 9 đồng phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 55 tỉ đồng.

Cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tại tòa

Bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho rằng bị cáo chỉ liên quan đến vấn đề định giá đất, còn không có liên quan gì đến việc cổ phần hóa của Công ty Sông Mã.

Bị cáo Chiến chỉ nhận tội thiếu trách nhiệm, còn cáo trạng truy tố nêu áp dụng theo khoản 3, Điều 219, về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí thì bị cáo không nhận.

"Tôi thực sự rất buồn và cay đắng khi là một trong những bị can của vụ án. Cả cuộc đời phấn đấu, trưởng thành đến khi tôi từng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 đến năm 2020. Ở thời kỳ này, tôi có biết bao nhiêu cống hiến và đương nhiên đó là công sức của cả Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh"- bị cáo Chiến nói trước tòa.

Cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang trao đổi với luật sư tại tòa

Cũng theo bị cáo Chiến, trong bản luận tội của VKSND cho rằng "bị cáo đã nhận tội" thì bị cáo thấy không hợp lý. Vì thế, bị cáo Chiến đề nghị HĐXX nghiên cứu xem xét công, tội.

"Đành rằng công, tội là phân minh, nhưng HĐXX cần cân nhắc về nhiều mặt. Tôi nói thực là hi sinh hết cả cuộc đời vì Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, hi sinh sự chăm sóc gia đình... vì sự phát triển của Thanh Hóa thì bị nhiều điều ra tiếng vào. Tất cả điều đó là chịu sự hi sinh. Vì thế tôi đề nghị HĐXX cần cân nhắc mọi mặt thấu tình đạt lý, sự quan tâm toàn diện của pháp luật và trực tiếp là HĐXX, VKS hôm nay"- bị cáo Chiến nói.

Bị cáo Trịnh Văn Chiến cũng mong muốn cùng với bị cáo và tất cả các bị cáo còn lại, HĐXX quan tâm giảm nhẹ nhất các hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Quang cảnh phiên xét xử

Các bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính, và nhiều bị cáo khác không có ý kiến gì thêm.

Trước đó, chiều 16-1, Đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, việc truy tố 11 bị cáo "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, theo đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa do các bị cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh được ghi nhận, đánh giá cao. Vì vậy, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cùng mức án 36 tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Đinh Xuân Hướng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Mã, bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù; bị cáo Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Sơn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Mã, bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù. Bị cáo Bùi Văn Nam, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, và bị cáo Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa, cùng bị đề nghị mức án từ 30 đến 36 tháng tù. Các bị cáo Cù Đình Hiền, cựu Phó trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; bị cáo Ngô Đình Chén, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Thanh Hóa, bị đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.