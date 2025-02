Cựu CEO Central Retail Vietnam thành 'tướng mới' của Masan Group

Theo thông tin chúng tôi được biết, kể từ ngày 18/02/2025, ông Philippe Jean Broianigo được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của CrownX – công ty con của Masan Group (MSN). Đây là công ty phụ trách mảng tiêu dùng (Masan Consumer) và bán lẻ (WinCommerce) của Tập đoàn.

"Trong vai trò này, ông Philippe sẽ trực tiếp làm việc với các nền tảng kinh doanh của CrownX tạo động lực cộng hưởng, đổi mới và chuyển đổi" – Thông tin từ Masan cho biết.

Trước khi về với Masan Group, ông Philippe Jean Broianigo từng giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn bán lẻ lớn như CEO của DFI Indonesia, CEO của Central Retail Vietnam (thành viên của Central Group - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan).

Thị trường bán lẻ tạp hóa hiện đại tại Việt Nam hiện nay đang được chi phối bởi 6 doanh nghiệp lớn (Bách Hóa Xanh, Central Retail, WinCommerce, Saigon Co.op, Lotte Mart, AEON, Satrafoods).

Báo cáo tổng hợp của Masan cho biết, năm 2024, doanh thu của The Crown X đạt 62.408 tỷ đồng – tăng 8,2% so với năm trước, trong đó doanh thu Masan Consumer Corporation đạt 30.897 tỷ đồng (tăng 9,4%) và WinCommerce đạt 30.054 tỷ đồng (tăng 9,7%). Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay EBITDA của Theo Crown C đạt 8.111 tỷ đồng (tăng 18,1%), trong đó Masan Consumer Corporation đạt 7.505 tỷ đồng (tăng 11%) và WinCommerce đạt 694 tỷ đồng (tăng 87%).

Masan cũng cho biết WCM - công ty vận hành chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WiN/WinMart+ đã ghi nhận lãi sau thuế 209 tỷ đồng trong quý cuối năm. Đây là quý thứ hai liên tiếp, chuỗi bán lẻ hiện đại này có lãi và mang về lợi nhuận sau thuế dương cho cả năm 2024.

Một hoạt động mới được triển khai tại hệ thống cửa hàng siêu thị nhà Masan, khi WinCommerce cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-NHNN, cho phép Techcombank cung cấp dịch vụ tài chính cơ bản ngay tại hệ thống WinMart+. Cụ thể, tại 45 cửa hàng WinMart+ được chỉ định, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính theo hạn mức quy định.

Về phía Central Retail, theo báo cáo tài chính quý 3/2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 27.628 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành thực phẩm tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất cho Central Retail với doanh thu 24.115 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm trước. Số lượng cửa hàng thuộc ngành này, bao gồm đại siêu thị GO!, siêu thị Tops Market, siêu thị Lan Chi Mart và cửa hàng mini go! tăng từ 76 lên 83 cửa hàng trong năm qua.

Ngược lại, ngành công nghệ và gia dụng, đại diện bởi chuỗi Nguyễn Kim, ghi nhận doanh thu 3.452 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Ngành thời trang, bao gồm thương hiệu Supersports, chỉ mang về 60,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.