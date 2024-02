Cựu Chủ tịch Faros đã bị Trịnh Văn Quyết chỉ đạo dẫn đến phạm tội như thế nào?

Cơ quan điều tra – Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros), Lê Thành Vinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros) và 48 bị can khác. Các bị can bị truy tố trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, công ty CP Xây dựng Faros và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch Faros - Lê Thành Vinh

Đối với bị can Lê Thành Vinh (SN 1979, quê quán Nghệ An, trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định: Vinh được Trịnh Văn Quyết giao là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros từ tháng 9/2016 đến tháng 11/2016. Từ ngày 9/11/2016 đến 5/5/2017 Vinh được giao đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Faros.

Mặc dù không góp vốn vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Faros Lê Thành Vinh vẫn đứng tên nhận chuyển nhượng khống 945.000 cổ phần với giá 9,45 tỷ đồng, nhưng không phải thanh toán tiền. Mục đích là biến Vinh thành cổ đông chính góp vốn khống vào Faros.

Để làm tăng vốn điều lệ của Faros, Vinh ký 2 giấy nộp tiền mặt để Trịnh Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) sử dụng nộp 37,8 tỷ đồng của Huế vào tài khoản của Vinh. Sau đó, ký 2 giấy ủy nhiệm chi để Huế sử dụng chuyển khoản 37,8 tỷ đồng từ tài khoản Vinh vào tài khoản của công ty Faros với nội dung góp vốn. Ngoài ra, Huế còn sử dụng danh nghĩa của Vinh để lập 4 chứng từ nộp 61,425 tỷ đồng tiền mặt, góp vốn vào Faros làm tăng khống giá trị vốn góp của Lê Thành Vinh lên 108,675 tỷ đồng.

Các bước chuyển tiền lòng vòng này, theo nhà chức trách là nhằm giúp tăng “vốn khống” cho Faros. Công ty này dù không phát sinh hoạt động kinh tế nhưng vẫn được niêm yết lên sàn chứng khoán bằng sự móc nối tinh vi của các bị can. Sau khi “lên sàn”, các nhà đầu tư mua cổ phiếu Faros thì sẽ mang về dòng tiền thực cho công ty.

Theo Kết luận điều tra, dù Faros không phát sinh hoạt động kinh tế trên thực tế, nhưng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Vinh (với vai trò là Chủ tịch Faros, Tổng Giám đốc FLC) ký hàng loạt các biên bản, nghị quyết, tờ trình, hợp đồng… để Trịnh Minh Huế và các cá nhân khác sử dụng làm căn cứ chuyển tiền, tạo dòng tiền chạy qua tài khoản của công ty, hạch toán kế toán hợp thức việc che giấu góp vốn khống, sử dụng vốn khống tại Faros.

Vinh được Trịnh Văn Quyết cho 100.000 cổ phiếu; năm 2017, 2018 được trả cổ tức 32.000 cổ phiếu. Đến tháng 3/2021, Vinh sử dụng tài khoản chứng khoán mang tên mình bán và thu được 597 triệu đồng sử dụng cá nhân.

“Hành vi trên của Lê Thành Vinh cùng những người liên quan đã giúp Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros để Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư”. – Kết luận điều tra nêu.

Theo nhà chức trách, tại cơ quan điều tra, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm nhưng không thừa nhận mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền bán cổ phiếu để sử dụng cá nhân là 597 triệu đồng, Vinh đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.