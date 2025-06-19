Phát hiện nam hành khách vận chuyển tiền Yen Nhật qua sân bay Nội Bài

Ngày 19-6, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện một hành khách vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.



Vụ việc được phát hiện trong quá trình tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Hành khách Nguyễn Hữu Lâm cùng số Yen Nhật thời điểm bị phát hiện



Cụ thể, vào lúc 22 giờ 20 phút, ngày 8-6, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN310 từ Nội Bài đi Narita (Tokyo, Nhật Bản), Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện hành khách Nguyễn Hữu Lâm có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, lực lượng Hải quan phát hiện một phong bì thư bên trong vali có chứa số lượng lớn giấy bạc nghi là ngoại tệ.

Kết quả kiểm tra bước đầu xác định có 690 tờ tiền, mệnh giá 10.000 là tiền Yen Nhật, được cất giấu trong hành lý xách tay mà không được khai báo hải quan, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Cơ quan hải quan cho biết, hiện vụ việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lâm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.