Cứu tinh từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam thâu tóm thị trường toàn cầu: Nắm 60% kim ngạch xuất khẩu, thế giới ngày càng khan hiếm

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Việt Nam đã nhập khẩu 2.929 tấn hạt tiêu trong tháng 2 với kim ngạch đạt 15,9 triệu USD, tăng mạnh 61% so với tháng 1. Trong đó tiêu đen đạt 1.716 tấn, tiêu trắng đạt 1.213 tấn với Indonesia và Brazil là 2 nước cung cấp hàng đầu.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 4.746 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 2.469 tấn, tiêu trắng đạt 2.277 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 26,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu tăng 11,4%, kim ngạch tăng 74,1%. Indonesia là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Việt Nam với thị phần 69,9%. Brazil đứng thứ 2 với thị phần 23,1%.

Trên thực tế, ngành hồ tiêu Việt chiếm 40% sản lượng, 60% thị phần thế giới. Tuy nhiên nước ta vẫn phải nhập khẩu từ các nhà sản xuất khác để củng cố ngôi vị.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thế giới đã ghi nhận sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 giảm khoảng 4% so với 2023, tương đương với giảm 22.000 tấn, xuống còn 558.000 tấn. Lượng sụt giảm này chủ yếu đến từ Brazil và Việt Nam.

Trong năm qua, Brazil là quốc gia ghi nhận sản lượng hồ tiêu sụt giảm cao nhất với khoảng 29% tương đương 28.000 tấn, từ mức 98.000 tấn năm 2023 xuống còn 70.000 tấn. Sản lượng hồ tiêu giảm mạnh ở Brazil là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng khô hạn dẫn tới thiếu nước tưới.

Ở Việt Nam, sản lượng hồ tiêu giảm từ 195 nghìn tấn năm 2023 xuống còn 180 nghìn tấn trong năm 2024. Dự kiến, diện tích hồ tiêu có thể giảm xuống còn khoảng 110.000 ha trong thời gian tới. Nguyên nhân giảm chủ yếu do ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh hại và giá tăng mạnh của một số mặt hàng nông sản khác như sầu riêng, cà phê trong thời gian vừa qua.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hạt tiêu toàn cầu trong năm 2025 được dự đoán sẽ tiếp tục giảm so với năm 2024, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tình trạng giảm này kể từ năm 2022.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá tiêu xuất khẩu vẫn đứng ở mức cao, tăng hơn 30% so với giữa năm 2024. Đặc biệt giá tiêu trắng xuất khẩu hiện tăng 16% so với cuối tháng 12/2924 và tăng 38% so với giữa năm 2024.

Giá tiêu toàn cầu năm 2025 được kỳ vọng sẽ giữ ở mức cao do nguồn cung suy giảm, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn đều đặn. Nhu cầu về hạt tiêu trong ngành thực phẩm và chế biến gia vị vẫn là yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Dự báo trong vài năm tới, sản lượng hồ tiêu toàn cầu vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Điều này sẽ khiến giá "vàng đen" tiếp tục tăng cao.