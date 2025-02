Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo hơn 66 tỉ đồng

Ngày 17-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Mót (59 tuổi; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Hằng (quê Nam Định) trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra, tháng 11-2021, bà Trần Thị Mỹ Trung (ngụ TP HCM) có ý định mua thửa đất hơn 40 ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc.

Bị can Lê Văn Mót lúc còn làm Trưởng Công an TP Phú Quốc

Do thửa đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên bà Trung đã tìm gặp người quen là đại tá Lê Văn Mót - thời điểm này đang giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc - nhờ tư vấn xem có làm được giấy CNQSDĐ hay không.

Sau khi xem xong giấy tờ liên quan thửa đất, ông Mót nói có thể làm được. Đồng thời, giới thiệu Nguyễn Thị Hằng giúp bà Trung làm giấy tờ đất.

Vì tin tưởng ông Mót là lãnh đạo Công an TP Phú Quốc nên bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng làm giấy tờ cho thửa đất. Từ ngày 15-11-2021 đến ngày 8-9-2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng nhưng Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, bà Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho ông Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho Hằng 800 triệu đồng đưa cho ông Mót mượn.

Trong lúc các bị can đang nhận làm giấy tờ đất cho bà Trung thì phát hiện diện tích thực tế của thửa đất trên dư ra 3 ha so với nguồn gốc đất. Hằng và Mót bàn bạc thống nhất lấy phần đất dư bán cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn (cùng ngụ TP HCM) - là những người quen của ông Mót - để lấy 11 tỉ đồng.

Số tiền này Hằng cũng sử dụng vào mục đích cá nhân và khai rút tiền mặt đưa nhiều lần hoặc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau cho Mót 7 tỉ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hằng quen biết với ông Huỳnh Cà Chúc (ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc). Ông Chúc nhờ Hằng làm giấy tờ cho thửa đất 4,5 ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thù lao là 50% diện tích đất. Tuy nhiên, ông Chúc cần tiền gấp nên muốn bán lại thửa đất với giá 1 tỉ đồng.

Hằng lại bàn bạc với ông Mót bán thửa đất của ông Chúc cho ông Thiện 1 ha, ông Tuấn 3,5 ha mà không cần đi xem đất. Tổng số tiền mà ông Mót và Hằng có được trong phi vụ này là hơn 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Tuấn và ông Thái Duy Châu (ngụ TP HCM) có nhu cầu cần làm giấy tờ cho 2 thửa đất diện tích 4,2 ha và 1,25 ha đã mua trước đó tại khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc nên nhiều lần chuyển tiền cho Hằng hơn 14,55 tỉ đồng để làm giấy tờ đất. Biết không thể làm giấy tờ đất được nhưng Hằng vẫn nhận tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kết luận bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do nhà nước quản lý, không thể làm giấy CNQSDĐ được nhưng vẫn nhận lời làm giấy và bán cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hằng còn gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỉ đồng. Hành vi của các bị can đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, bị can Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Mót phải chịu trách nhiệm hình sự chung với Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.